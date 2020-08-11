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19:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В центре Минска вновь начались задержания

Подразделения внутренних войск Белоруссии начали задерживать людей у метро «Пушкинская» в центре Минска, сообщило «РИА Новости». По информации Sputnik Беларусь, все выходы из этой и других центральных станций метро перекрыты. Местные СМИ сообщают, что в столице и других областных центрах снова начались проблемы с интернетом.

Протестующие продолжают подходить к метро «Пушкинская». Силовики пытаются не допустить скопления людей. Несколько часов назад в социальных сетях появились фото, на которых видна военная техника, направляемая к центру столицы.

Это третий день протестов в Белоруссии против результатов выборов президента. В первые два дня акций для разгона протестующих силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. За два дня протестов задержано более 5 тыс. человек, заведено более 20 уголовных дел о массовых беспорядках. Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации 200 пострадавших.

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фотографии
В Минске люди несут цветы к месту гибели одного из протестующих
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19:31 (мск)© Ньюстюб
Онлайн-трансляция
ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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