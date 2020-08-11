Пушкінская зараз. Крыніца: NEXTA. pic.twitter.com/YfbRbInPp4— Белсат TV (@Belsat_TV) August 11, 2020
19:17 (мск), источник: Коммерсантъ
В центре Минска вновь начались задержания
Подразделения внутренних войск Белоруссии начали задерживать людей у метро «Пушкинская» в центре Минска, сообщило «РИА Новости». По информации Sputnik Беларусь, все выходы из этой и других центральных станций метро перекрыты. Местные СМИ сообщают, что в столице и других областных центрах снова начались проблемы с интернетом.