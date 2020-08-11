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20:26 (мск), источник: ТАСС

ЕС изучает возможность санкций в отношении Белоруссии

В заявлении верховного представителя ЕС говорится, что выборы в республике «не были ни свободными, ни справедливыми».

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фотографий
25
фотографий
25
фотографий

БРЮССЕЛЬ, 11 августа. /ТАСС/. ЕС не считает выборы в Белоруссии ни свободными, ни справедливыми и изучает возможность введения санкций в отношении ответственных за полицейское насилие.

Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, согласованном с главами МИД всех 27 стран ЕС.

«Выборы [в Белоруссии] не были ни свободными, ни справедливыми. Власти прибегли к диспропорциональному и неприемлемому насилию. Мы будем изучать действия белорусских властей в этой ситуации и проводить глубокую переоценку наших отношений с Белоруссией, что может включать в том числе принятие адресных мер против ответственных за насилие и фальсификацию результатов выборов», — говорится в заявлении.

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