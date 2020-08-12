Тихановская читала свое заявление с листа. В Беларуси такое уже было — и не раз
Во вторник в соцсетях появилась видеозапись, на которой бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская зачитывает по бумаге текст с призывом не выходить на акции протеста. Эта сцена опытным наблюдателям была знакома.
Источник:Reuters
В соцсетях появилась видеозапись, на которой бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская зачитывает по бумаге текст с призывом не выходить на акции протеста. Зачитывание белорусскими оппозиционерами текста с листа на камеры госканалов после встречи с представителями властей — дело не новое.
По словам наблюдателей, Светлана Тихановская читает текст явно под давлением.
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Чтение на камеру госканалов уже демонстрировалось после разгона протестного митинга 19 декабря 2010 года. В ходе подавления протестов против очередной «элегантной победы» Александра Лукашенко в Минске были задержаны более 700 манифестантов и семь из 10 кандидатов на пост президента.
Наутро после разгона манифестантов по контролируемым государством каналам телевидения было продемонстрировано признание выдвигавшегося в президенты Ярослава Романчука, члена оппозиционной Объединенной гражданской партии. Романчук срывающимся голосом читал текст, в котором называл организаторами несанкционированного шествия по центру Минска и митинга у Дома правительства оппозиционных политиков Андрея Санникова и Николая Статкевича.
Слева направо: оппозиционеры Анатолий Лебедько, Владимир Некляев и Николай Статкевич на митинге в 2015 году | Источник:GETTY IMAGES
«Под угрозой оказались жизни тысяч людей, — произносит Романчук. — Я как кандидат в президенты Ярослав Романчук осуждаю призывы к действиями, которые нарушают мирный характер проведения массовых акций».
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Подобные «признания» прозвучали также от Андрея Дмитриева, работавшего в ту пору в штабе кандидата в президенты Владимира Некляева.
И Некляев, и Санников с женой Ириной Халип, известной журналисткой, и Статкевич, и еще десятки лидеров оппозиционных структур к этому времени уже находились в СИЗО КГБ. Поэта Владимира Некляева избили до сих пор не установленные лица с армейской выправкой еще до закрытия избирательных участков; в СИЗО КГБ его уволокли ночью из больницы, на больничном одеяле.
Бывший кандидат в президенты Беларуси Ярослав Романчук во время предвыборной кампании 2010 года | Источник:GETTY IMAGES
Оппозиционный политик Алесь Михалевич, выйдя из СИЗО КГБ, собрал пресс-конференцию и демонстративно разорвал некую бумагу, заявив, что разрывает соглашение с КГБ о сотрудничестве, которое его заставили подписать в СИЗО.
Уголовное дело в отношении Алеся Михалевича, обвиненного в организации массовых беспорядков, не закрыто до сих пор.
Иные фигуранты «дела о Площади 2010» отбыли назначенные судами сроки, домашние аресты. Андрей Санников эмигрировал из страны. Николай Статкевич сейчас вновь в СИЗО КГБ — он обвинен в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, проходит по той же уголовной статье, что и арестованный блогер Сергей Тихановский, а также задержанные под Минском бойцы «ЧВК Вагнера».
Что было после подобных признаний?
Ярослав Романчук — известный экономист и эксперт. Он возглавляет Научно-исследовательский центр Мизеса, критикует экономическую политику белорусских властей.
В 2020 году Андрей Дмитриев баллотировался в президенты Беларуси | Источник:GETTY IMAGES
Андрей Дмитриев возглавляет движение «Говори правду». На последних выборах он также баллотировался на пост президента Беларуси. Выступая в ЦИК при регистрации кандидатом в президенты, Дмитриев резко критиковал действующие власти за отсутствие в стране демократических свобод и застой в социальной и политической сферах, укоренившийся в Беларуси после 25 лет правления Лукашенко.
«Признания» на камеру практиковались и в отношении обычных граждан. В сети долго обсуждали видео, снятое пресс-службойМВД, в котором молодой парень извиняется перед скульптурой городового, установленной у комплекса зданий МВД.
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Парень, пробегая, коснулся лица скульптуры рукой — милиция решила, что городовому нанесена пощечина, адресованная всему ведомству. Молодого человека принудили публично извиниться.
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