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01:29 (мск), источник: RTVi

Джо Байден выбрал кандидатом на пост вице-президента Камалу Харрис

Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах Джо Байден выбрал своим кандидатом в вице-президенты сенатора от штата Калифорния Камалу Харрис. Об этом 11 августа сообщает NBC.

Источник: AFP 2020

«Для меня большая честь объявить вам, что я выбрал Каналу Харрис — бесстрашного борца за маленького человека и одну из лучших государственных служащих страны — в качестве своего напарника», — написал он в своем твиттере.

Камала Харрис — выпускница университета Калифорнии. Она начинала свою карьеру в офисе прокурора, позже стала генпрокурором Калифорнии. В Сенате она с 2017 года, работает в комитетах по внутренней безопасности, разведке, бюджету и в судебном комитете.

Харрис — первый сенатор с индийскими корнями и вторая афроамериканка-сенатор.
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Харрис до этого также претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, но вышла из борьбы, заявив о поддержке Байдена.

До этого Байден заявлял, что хотел бы видеть на посту вице-президента США женщину. Американские СМИ назвали несколько кандидатур, которые могли бы войти в команду Байдена. Это сенаторы Элизабет Уоррен, Камала Харрис и Эми Клобушар, бывший советник по нацбезопасности Сьюзен Райс, сенатор от штата Невада Кэтрин Кортес-Масто, мэр Атланты Кэйша Ланс Боттомс и член Палаты представителей штата Флорида Вал Демингс.

Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Бывший вице-президент США Джо Байден будет кандидатом от Демократической партии, действующий президент Дональд Трамп — от Республиканской.

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