01:29 (мск), источник: RTVi
Джо Байден выбрал кандидатом на пост вице-президента Камалу Харрис
Наиболее вероятный кандидат от демократов на президентских выборах Джо Байден выбрал своим кандидатом в
«Для меня большая честь объявить вам, что я выбрал Каналу Харрис — бесстрашного борца за маленького человека и одну из лучших государственных служащих страны — в качестве своего напарника», — написал он в своем твиттере.
Камала Харрис — выпускница университета Калифорнии. Она начинала свою карьеру в офисе прокурора, позже стала генпрокурором Калифорнии. В Сенате она с 2017 года, работает в комитетах по внутренней безопасности, разведке, бюджету и в судебном комитете.
Харрис до этого также претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от демократов, но вышла из борьбы, заявив о поддержке Байдена.
До этого Байден заявлял, что хотел бы видеть на посту
Выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Бывший