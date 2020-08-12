Соратница Тихановской выступила с призывом прекратить насилие в Белоруссии

Она призвала «не топить волю людей в воде, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не оглушать дубинками».
Колесникова также подчеркнула, что протестами управляют не кукловоды, а сами жители Белоруссии. По ее словам, на улицы вышли обычные граждане, «которые хотят перемен».
Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить, как раньше. Им не сотрешь память, их не заставишь подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены.
Она добавила, что сейчас важно сосредоточиться на волонтерской помощи пострадавшим.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, оппозиционера Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.
После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые идут уже несколько дней. Пострадали как мирные граждане, так и силовики, один человек погиб. Также прошли задержания журналистов, в том числе из России.