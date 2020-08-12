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03:10 (мск), источник: Известия

Соратница Тихановской выступила с призывом прекратить насилие в Белоруссии

Соратница в кандидаты в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Колесникова заявила, что властям страны нужно услышать волю народа, передает «РИА Новости».

Она призвала «не топить волю людей в воде, не оглушать гранатами, не калечить пулями, не оглушать дубинками».

Колесникова также подчеркнула, что протестами управляют не кукловоды, а сами жители Белоруссии. По ее словам, на улицы вышли обычные граждане, «которые хотят перемен».

Эти люди никуда не исчезнут. Они уже не смогут забыть о происходящем. Они не смогут жить, как раньше. Им не сотрешь память, их не заставишь подчиниться, не запугать и не задобрить. Им нужны перемены.
Мария Колесникова
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Она добавила, что сейчас важно сосредоточиться на волонтерской помощи пострадавшим.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно последним данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, оппозиционера Светлану Тихановскую поддержали 10,09% избирателей. Штаб Тихановской не признал результаты голосования.

После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые идут уже несколько дней. Пострадали как мирные граждане, так и силовики, один человек погиб. Также прошли задержания журналистов, в том числе из России.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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