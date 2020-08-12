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13:35 (мск), источник: RTVi

Экзитполы: за рубежом за Тихановскую проголосовали 86,9% избирателей

Волонтерская инициатива «Беларусь 2020 — Экзитпол за рубежом» опубликовала результаты экзитполов, по которым Светлана Тихановская набирает 86,9% голосов. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении RTVI.

Источник: Reuters

Всего в опросах на выходе из избирательных участков приняли участие 14 740 белорусских граждан в 23 странах. Опросы проводились с 4 по 9 августа. Волонтеры задавали избирателям анонимный вопрос «За кого вы голосовали?». Также ответы содержали пол и возраст избирателя.

За Тихановскую проголосовали 12 809 опрошенных, отказались отвечать 962 избирателя. За действующего президента проголосовали 569 человек или 3,86%. Вариант «против всех» в бюллетене выбрали 1,43%.

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За Тихановскую мужчины и женщины голосовали практически поровну, большинство избирателей (9,2 тысячи), поддержавших ее, находятся в возрастной группе от 25 до 44 лет.

Из результатов экзитполов видно, что Лукашенко получил половину от всех голосов на досрочном голосовании, а Тихановская в основной день выборов.

По данным ЦИК Беларуси, победу на президентских выборах одержал Александр Лукашенко. Он набрал больше 80% голосов избирателей, у Тихановской — около 10%.

Тихановская, которая сейчас находится в Литве, назвала себя победительницей выборов и не признала их официальные итоги. 9 августа в стране начались акции против победы Лукашенко, которые сопровождаются столкновениями демонстрантов с силовиками и массовыми задержаниями.

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