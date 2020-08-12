За нее рады в Индии и на Ямайке: кто такая Камала Харрис, которая стала напарницей Джо Байдена

Карьера
Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде, Калифорния. Ее мать родом из Индии, а отец — с Ямайки.
Сейчас Харрис замужем за юристом Дугласом Эмхоффом, с которым они воспитывают двоих детей от его предыдущего брака. В начале политической карьеры, по словам бывшего мэра Сан-Франциско Вилли Брауна, Харрис встречалась с ним, а он помогал ей в продвижении.
Харрис училась в Гарвардском университете, где ей присвоили степень бакалавра экономики и политических наук. После этого она получила звание доктора права в Калифорнийском университете и работала помощницей прокурора округа Аламеда, куда входит Окленд.
С 2004 года Харрис была окружным прокурором в Сан-Франциско, а в 2011 году ее назначили генеральным прокурором Калифорнии. Она стала первой темнокожей женщиной, занявшей этот пост.
В 2013 году Харрис вошла в список ста наиболее влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Она заняла 48-е место.
Харрис была генеральным прокурором до 2017 года, после чего избралась в Сенат от Калифорнии.
В качестве сенатора она поддержала реформу здравоохранения, реформу прогрессивной шкалы налогообложения и легализацию марихуаны.
В начале предвыборной кампании в США Харрис хотела выдвинуться в президенты от демократов. Во время праймериз она выступала против Байдена — в частности, на дебатах она раскритиковала его заявление о позитивной оценке сотрудничества с сенаторами, которые поддерживали сегрегацию в 1970-х.
Эта размолвка послужила поводом для инсинуаций в администрации Дональда Трампа.
Его советница написала (сейчас пресс-релиз удалили, он доступен в архиве), что Харрис «назвала Джо Байдена расистом и потребовала извинений, которых так и не получила». И если первое утверждение — обычное передергивание фактов, то второе просто не соответствует действительности, так как вскоре после дебатов Байден принес публичные извинения за высказывания о работе со сторонниками сегрегации.
В марте 2020 года Харрис отказалась от участия в президентской гонке и призвала своих избирателей голосовать за Байдена. Тот говорил, что хотел бы видеть на посту вице-президента женщину. В ответ Харрис сказала, что для нее было бы честью занять эту должность.
11 августа Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты.
Она стала первой темнокожей женщиной, которую выдвинули на эту должность в одной из основных партий.
Взгляды
Харрис — последовательный критик Трампа и его политики. Во время дебатов на праймериз Демократической партии она сказала, что его внешнеторговые инициативы оборачиваются увеличением налоговой нагрузки на американские семьи.
Харрис придерживается мнения о том, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы в 2016 году. В частности, она призывала отправить в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса из-за подозрения в связях с российским послом Сергеем Кисляком.
Кроме того, Харрис подозревает в связях с Россией и Трампа — в конце 2019 года, когда тот заявил о возможном приезде в Москву на парад Победы, она с иронией заметила: «Всегда приятно провести время со сторонниками перед предвыборной кампанией».
В июне 2020 года она предупредила, что Россия вновь может попытаться вмешаться в американские выборы.
Харрис критиковала внешнеторговую политику администрации Трампа в отношении Китая: по ее мнению, повышенные пошлины в первую очередь могли навредить американским компаниям. Китай же она обвиняла в «хищении интеллектуальной собственности».
В то же время Харрис уверена в том, что США необходимо сотрудничать с Китаем. По ее мнению, в первую очередь речь идет о совместной работе по таким проблемам, как изменение климата и отношения с Северной Кореей.
Вице-президент в США — вторая должность после президента. Кандидатов на должность представляют кандидаты в президенты. Формально вице-президент возглавляет Сенат — он имеет право решающего голоса, если мнения разделились пополам. В случае смерти, отставки или отстранения действующего президента вице-президент становится главой государства до следующих выборов.