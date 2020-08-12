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19:03 (мск), источник: RTVi

За нее рады в Индии и на Ямайке: кто такая Камала Харрис, которая стала напарницей Джо Байдена

Наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден объявил, что будет избираться в связке со своей бывшей соперницей по праймериз — Камалой Харрис. В случае победы Байдена она станет первой темнокожей женщиной, занявшей пост вице-президента США. Рассказываем, чем известна Харрис и что она думает про положение дел в Америке и мире.

Источник: Reuters

Карьера

Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде, Калифорния. Ее мать родом из Индии, а отец — с Ямайки.

Сейчас Харрис замужем за юристом Дугласом Эмхоффом, с которым они воспитывают двоих детей от его предыдущего брака. В начале политической карьеры, по словам бывшего мэра Сан-Франциско Вилли Брауна, Харрис встречалась с ним, а он помогал ей в продвижении.

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Харрис училась в Гарвардском университете, где ей присвоили степень бакалавра экономики и политических наук. После этого она получила звание доктора права в Калифорнийском университете и работала помощницей прокурора округа Аламеда, куда входит Окленд.

С 2004 года Харрис была окружным прокурором в Сан-Франциско, а в 2011 году ее назначили генеральным прокурором Калифорнии. Она стала первой темнокожей женщиной, занявшей этот пост.

В 2013 году Харрис вошла в список ста наиболее влиятельных людей в мире по версии журнала Time. Она заняла 48-е место.

Харрис была генеральным прокурором до 2017 года, после чего избралась в Сенат от Калифорнии.

В качестве сенатора она поддержала реформу здравоохранения, реформу прогрессивной шкалы налогообложения и легализацию марихуаны.

В начале предвыборной кампании в США Харрис хотела выдвинуться в президенты от демократов. Во время праймериз она выступала против Байдена — в частности, на дебатах она раскритиковала его заявление о позитивной оценке сотрудничества с сенаторами, которые поддерживали сегрегацию в 1970-х.

Эта размолвка послужила поводом для инсинуаций в администрации Дональда Трампа.

Его советница написала (сейчас пресс-релиз удалили, он доступен в архиве), что Харрис «назвала Джо Байдена расистом и потребовала извинений, которых так и не получила». И если первое утверждение — обычное передергивание фактов, то второе просто не соответствует действительности, так как вскоре после дебатов Байден принес публичные извинения за высказывания о работе со сторонниками сегрегации.

В марте 2020 года Харрис отказалась от участия в президентской гонке и призвала своих избирателей голосовать за Байдена. Тот говорил, что хотел бы видеть на посту вице-президента женщину. В ответ Харрис сказала, что для нее было бы честью занять эту должность.

11 августа Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты.

Она стала первой темнокожей женщиной, которую выдвинули на эту должность в одной из основных партий.
Источник: Reuters

Взгляды

Харрис — последовательный критик Трампа и его политики. Во время дебатов на праймериз Демократической партии она сказала, что его внешнеторговые инициативы оборачиваются увеличением налоговой нагрузки на американские семьи.

Харрис придерживается мнения о том, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы в 2016 году. В частности, она призывала отправить в отставку генпрокурора Джеффа Сешнса из-за подозрения в связях с российским послом Сергеем Кисляком.

Кроме того, Харрис подозревает в связях с Россией и Трампа — в конце 2019 года, когда тот заявил о возможном приезде в Москву на парад Победы, она с иронией заметила: «Всегда приятно провести время со сторонниками перед предвыборной кампанией».

В июне 2020 года она предупредила, что Россия вновь может попытаться вмешаться в американские выборы.

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Харрис критиковала внешнеторговую политику администрации Трампа в отношении Китая: по ее мнению, повышенные пошлины в первую очередь могли навредить американским компаниям. Китай же она обвиняла в «хищении интеллектуальной собственности».

В то же время Харрис уверена в том, что США необходимо сотрудничать с Китаем. По ее мнению, в первую очередь речь идет о совместной работе по таким проблемам, как изменение климата и отношения с Северной Кореей.

Вице-президент в США — вторая должность после президента. Кандидатов на должность представляют кандидаты в президенты. Формально вице-президент возглавляет Сенат — он имеет право решающего голоса, если мнения разделились пополам. В случае смерти, отставки или отстранения действующего президента вице-президент становится главой государства до следующих выборов.

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