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15:15 (мск), источник: ТАСС

Помпео заявил, что США испытывают большие опасения за судьбу Белоруссии

ПРАГА, 12 августа. /ТАСС/. США испытывают большие опасения за судьбу Белоруссии после состоявшихся в республике 9 августа президентских выборов. Об этом заявил в среду госсекретарь США Майкл Помпео на пресс-конференции в Праге после встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

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«У нас большие опасения по поводу Белоруссии, — отметил он. — Там прошли несправедливые выборы. Белорусы находятся в нашем сердце. Мы наблюдали за протестами и требовали [от белорусских властей], чтобы демонстранты были защищены от нападений силовиков. Мы продолжим это требовать и дальше». По его словам, США продолжат оказывать поддержку демократическим силам в Белоруссии.

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Помпео также отметил, что «США будут делать все возможное, чтобы способствовать демократии в Белоруссии». По его словам, народ Белоруссии имеет право на «свободы, которые он требует».

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов. Она заявила, что не признает эти результаты и считает себя избранным главой государства, и подала жалобу в Центризбирком.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около 6 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.

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15:39 (мск)© Ньюстюб
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