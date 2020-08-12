Лукашенко: на протесты выходят люди с криминальным прошлым и безработные

Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
Президент предупредил об ответственности «обуржуазившихся граждан» за поддельные справки о трудоустройстве.
Слова главы государства приводятся в сообщении на сайте президента. В нем не уточняется, с чем именно связано совещание и кто принимал в нем участие. Глава государства утверждает, что оно было запланировано еще до выборов. На совещании он назвал «наиважнейшими задачами» безопасность граждан, защиту конституционного строя и «нормальное функционирование государственных органов управления».
В Белоруссии три ночи подряд проходят массовые акции протеста со столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты не согласны с итогами выборов президента, на которых победил Лукашенко. По официальным данным, задержаны более 6 тыс. человек.