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16:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: на протесты выходят люди с криминальным прошлым и безработные

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что основой протестов являются люди с криминальным прошлым и безработные. В связи с этим он попросил всех безработных трудоустроиться. Заявление было сделано в ходе совещания по вопросам защиты конституционного строя.

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Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, «гуляй дядя по улицам и проспектам». Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает.
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

Президент предупредил об ответственности «обуржуазившихся граждан» за поддельные справки о трудоустройстве.

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Слова главы государства приводятся в сообщении на сайте президента. В нем не уточняется, с чем именно связано совещание и кто принимал в нем участие. Глава государства утверждает, что оно было запланировано еще до выборов. На совещании он назвал «наиважнейшими задачами» безопасность граждан, защиту конституционного строя и «нормальное функционирование государственных органов управления».

В Белоруссии три ночи подряд проходят массовые акции протеста со столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов. Демонстранты не согласны с итогами выборов президента, на которых победил Лукашенко. По официальным данным, задержаны более 6 тыс. человек.

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