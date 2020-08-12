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19:36 (мск), источник: РИА Новости

Литва призвала Минск прекратить насилие и отпустить всех задержанных

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Вильнюс призывает Минск прекратить насилие, отпустить всех задержанных, включая экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и оппозиционно настроенного блогера Сергея Тихановского, и начать диалог с людьми, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

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Отвечая на вопрос о требованиях к Минску, Линкявичюс отметил: «Прекратить насилие, отпустить всех задержанных и начать диалог с людьми как минимум».

При этом на уточняющий вопрос, что делать с задержанными Тихановским и Бабарико, глава литовского МИД заявил: «Я же говорю — отпустить всех задержанных».

«Никто не знает, сколько задержали, в последнее время мы получаем информацию, (что) задерживали вообще без причин, это такие сомнительные моменты. Они (задержанные — ред.) должны быть отпущены», — сказал Линкявичюс в эфире «Эхо Москвы».

Он добавил, что Литва «не будет подстрекать». «Мы просто наблюдаем и хотим, чтобы диалог с людьми проходил цивилизованно», — сказал глава МИД.

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Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну, ее выезд в Литву «организовали» белорусские власти. По ее словам, Тихановская уехала вместе с главой своего предвыборного штаба Марией Мороз, которая ранее была задержана милицией. Госпогранкомитет Белоруссии заявил, что Тихановская этой ночью свободно пересекла границу с Литвой, предъявив на выезде необходимые документы, никаких действий в ее отношении в пункте пропуска не предпринималось.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что данные с участков во всех районах республики показывают, что она набрала 70−80%. В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста. Митингующие в центре Минска сооружали баррикады из мусорных баков. Милиция применила против них слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что в результате акций задержаны около 3 тысяч человек.

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