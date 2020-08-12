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20:21 (мск), источник: РБК

Дегтярев пообещал уволить и.о. министра транспорта за саботаж

По словам врио губернатора Хабаровского края, чиновник попытался «под шумок, в стопке» подсунуть ему на подпись распоряжение о переносе ремонта дороги, который не могут провести уже несколько лет, на следующий год.

Источник: РИА "Новости"

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что, скорее всего, уволит исполняющего обязанности министра транспорта Максима Прохорова за саботаж. Ранее Прохоров, по словам врио, попытался обманом перенести ремонт дороги в одном из районов края на следующий год. Об этом Дегтярев сообщил в интервью радиостанции «Комсомольская правда — Хабаровск».

По словам Дегтярева, во время рабочей поездки он осмотрел трассу Новый Ургал — Чегдомын, которую «обещали построить уже все губернаторы», однако сделано ничего не было.

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«Запросил данные по бюджету 2020 года — денег [на ремонт дороги] не заложено. Люди негодуют, [так как им] обещали. Даю прямое поручение взять [деньги] из резервного фонда, разделить на этапы, начать работы хотя бы уже в сентябре, чтобы хоть что-то сделать. Люди не могут ездить, убивают собственный транспорт», — возмутился Дегтярев.

На следующий день Прохоров подтвердил, что работает над поручением, однако еще через день дал врио «под шумок, в стопке» распоряжение о переносе ремонта дороги на следующий год из-за его нецелесообразности.

«Это саботаж прямой просто. Внаглую человек, и.о. министра транспорта Прохоров, это делает. Что я буду с ним делать? Скорее всего, уволю», — пообещал Дегтярев.

Он также рассказал, что организовал негласную проверку доплат медикам, работающим с пациентами, у которых выявили коронавирус. В начале апреля установить такие надбавки предложил президент Владимир Путин, они действуют до конца августа. По словам Дегтярева, он начал проверку после сообщений врачей, что им не платили положенные надбавки с мая. «Бюджет федеральный [все деньги в край] перечислил, а я получаю сигналы, что люди не получили. Вот я и хочу понять, где правда, и я ее пойму обязательно», — пообещал врио.

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В августе на краевом портале правовой информации был опубликован проект постановления, разрешающий чиновникам летать в командировки бизнес-классом. Документ отменял запрет бывшего губернатора Сергея Фургала на перелеты командированных бизнес-классом. Публикация на официальном ресурсе предполагает, что Дегтярев этот проект одобрил.

Перед этим врио спрашивал у жителей края в своем Instagram, сколько, по их мнению, чиновник должен привлечь средств федерального бюджета в регион, чтобы ему оплатили перелет бизнес-классом.

После публикации проекта постановления Дегтярев заявил, что это фейк, и опроверг намерение отменить это распоряжение Фургала. В правительстве назвали публикацию документа аппаратной диверсией.

Сергея Фургала задержали в начале июля и позже обвинили в организации убийств предпринимателей и покушения на убийство. Бывший губернатор Хабаровского края вину не признает. 20 июля Путин уволил его с должности в связи с утратой доверия и назначил Дегтярева временно исполняющим обязанности губернатора. После задержания Фургала в регионе начались акции протеста, которые не утихают до сих пор.

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