06:30 (мск), источник: Lenta.Ru
А из нашего окна Белоруссия видна
Европа и США не признают победу Лукашенко и обвиняют его в репрессиях. Чем это грозит его режиму?
Баррикады на улицах и разъяренные бойцы ОМОН, слезоточивый газ и резиновые пули, сотни пострадавших и тысячи арестованных. Происходящее в Белоруссии после выборов не может не привлекать внимания мировой общественности, а потому страны Запада, годами развивавшие отношения с режимом Александра Лукашенко, теперь открыто возмущаются его действиями. А в Восточной Европе бессменного президента, признанного Россией и Китаем, напрямую обвиняют в фальсификациях и узурпации власти. Чем угрожает режиму Лукашенко очередное осложнение отношений с западными демократиями — в материале «Ленты.ру».
В своем предвыборном обращении к гражданам Александр Лукашенко тепло высказался о развитии партнерства с Китаем. Немного позднее он рассказал, что хорошее общение с Си Цзиньпином у него началось еще до того, как тот стал главой КНР. Восточный друг не подвел: Си стал первым, кто поздравил президента с победой на выборах.
В последнее время Лукашенко часто жаловался на смену отношений с Россией с «братских» на «партнерские», однако поддержка «братского народа», как выяснилось, никуда не исчезла: поздравления от Владимира Путина последовали вскоре после китайских. Присоединились и российские сателлиты из бывшего СССР: Казахстан, Армения, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия.
Свои официальные поздравления белорусскому президенту также отправил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Получили в Минске послания и из Венесуэлы, Вьетнама и Никарагуа. И все они, стоит отметить, пришли до окончательного опубликования результатов голосования. Как знали…
На этом список поздравителей закончился. Глава соседней Украины Владимир Зеленский прямого поздравления не направил и сфокусировал внимание на протестах. Он призвал к мирному диалогу, а также упомянул сомнения в результатах выборов и недостаток доверия к власти среди белорусов.
Недоверие, о котором написал Зеленский, разделяют и европейские власти — а ведь Брюссель в последние годы лишь укреплял сотрудничество с Минском.
Так, после голосования глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала правительство к точному подсчету и публикации достоверных результатов, а представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель напомнил о праве народа Белоруссии на честные и свободные выборы. Оба политика резко осудили действия силовиков: Боррель сообщил, что Евросоюз уже задумался о мерах против тех, кто несет ответственность за жесткое подавление протестов. А это не что иное, как угроза введения пусть и точечных, но санкций.
Милицейская жестокость на улицах, свидетельствами которой в последние дни полнится интернет, стала объектом главной претензии иностранных государств к правительству Лукашенко.
Прошедшие 9 августа выборы, согласно этому заявлению, не соответствовали демократическому и правовому стандарту.
Сообщения о множестве нарушений в ходе голосования считает достоверными и ключевой член Евросоюза — Германия. Более резкое заявление из Берлина прозвучало после появления в сети видео с кандидатом в президенты Светланой Тихановской, которую протестующие считают реальным победителем. На кадрах женщина призывает сторонников прекратить протесты, при этом текст она, судя по всему, зачитала по бумажке. По словам представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, ролик показывает, что Минск способен на крайне репрессивные меры в отношении своих противников.
Впрочем, все происходящее вряд ли является сюрпризом для немцев. Перед выборами Германия совместно с Францией и Польшей выражали беспокойство по поводу ситуации в бывшей советской республике и призывали Лукашенко отпустить политических заключенных (к ним причисляют и двух основных соперников президента, которых задержали по различным обвинениям) и не ограничивать свободу слова.
Одними заявления дело, судя по всему, действительно не закончится, и Минску будет дан общеевропейский ответ. Сообщения о нем появились 12 августа от главы МИД Швеции Анн Линде. Она рассказала, что на пятницу, 14 августа, назначена встреча министров иностранных дел ЕС, на которой будут обсуждаться жесткие санкции против официальных лиц Белоруссии.
На все звучащие обвинения и угрозы ввести санкции в республике ответили возмущением.
Абсолютно неприемлемо то, как быстро ряд европейских чиновников сделал важнейшие для нашей страны политические заявления даже без попытки объективно разобраться и реально оценить ситуацию.
В заявлении белорусского МИД также говорится, что страна обращалась к западным партнерам за помощью в связи с неким «прямым внешним вмешательством», но искомой помощи не получила. Тому, что беспорядки и столкновения с милицией спровоцированы некими внешними силами, у властей якобы есть неопровержимые доказательства — и они готовы их предоставить.
Сам Лукашенко же назвал страны, якобы причастные к вмешательству, — в их числе Польша, Чехия и Великобритания.
Прибалтийские страны и другие восточноевропейские государства ожидаемо бурно реагируют на белорусские события, а некоторые уже непосредственно в них участвуют. Как стало известно, Тихановская после своего прощального видеообращения уехала в Литву, где ей организовали охрану. Президент страны Гитанас Науседа назвал записанное ей видео иллюстрацией того, как соседнее государство пытается «сломить человека и дух народа».
Телефонный разговор о дальнейших перспективах развития отношений Белоруссии с Евросоюзом провел с белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем его латвийский коллега Эдгарс Ринкевичс. Неизвестно, обсуждали ли они вмешательство извне или санкции. До этого президент Латвии Эгилс Левитс резко раскритиковал прошедшие 9 августа выборы, призвал освободить арестованных демонстрантов и начать расследование с участием ОБСЕ.
В Эстонии, в свою очередь, призвали обсудить белорусскую ситуацию в Совбезе ООН. Посла Белоруссии при этом вызвали в МИД.
Резкой реакцией отметилась и Польша:
Польский МИД отдельно прокомментировал обвинения во вмешательстве. В ведомстве указали, что они ничем не обоснованы, и тут же предложили Польшу на роль посредника между гражданами Белоруссии и ее властями.
Отметился высказываниями по поводу кризиса и любимый союзник Польши, страна, которая первая после Украины признала белорусскую независимость, — Соединенные Штаты. Американский сенатор и член комитета по международным делам Роберт Менендес уже пригрозил режиму Лукашенко восстановлением санкций, а глава комитета Джим Риш заявил, что президенту стоит уйти в отставку, если озвученные правительством результаты голосования не будут подтверждены.
Помпео, как и многие другие политики, осудил принимаемые властями меры в отношении протестующих. По словам дипломата, у гражданских активистов должна быть возможность свободно выражать свою позицию.
Ситуацию в Белоруссии не оставил без внимания и кандидат в президенты от Демократической партии на грядущих выборах Джо Байден. Он напомнил, что для демократии важен принцип сменяемости власти, а глава бывшей советской республики находится на своем посту уже более 26 лет, таким образом обеспечивая в стране авторитарный режим.
Стоит отметить, что Великобритания, как и другие страны, выразила свое мнение о происходящем — но не стала отвечать на обвинения Лукашенко во вмешательстве. В заявлении МИД просто подчеркивается, что администрация Лукашенко не пустила на выборы международных наблюдателей и даже мешала работе сотрудников британского посольства и «других членов дипломатического сообщества».
А вот дипломаты из Чехии, которую также назвали «внешним врагом», признали, что долгие годы помогают развитию белорусского гражданского общества. Впрочем, непосредственную причастность к протестам в Праге отвергли.
Именно массовые выступления граждан — с конкретными лозунгами и широким использованием символики, отсылающей к националистической идеологии, — делают ситуацию в заметной степени новой для белорусского государства.
К санкциям, которыми сейчас грозятся в Европе и США, Лукашенко привык еще в двухтысячных годах — когда американский сенатор Джон Маккейн открыто называл его тираном и диктатором и обещал сместить с помощью международного давления.
К 2015 году западные страны — как европейские, так и США — это давление ослабили. На фоне такой «оттепели» закончила формирование националистическая повестка, с которой граждане страны сейчас выходят на улицы: произошла консолидация общества вокруг конкретных символов и идей. Лукашенко, возможно, намеревался возглавить этот процесс — но в итоге он обернулся против его правления.
Степан Костецкий, Екатерина Первышева