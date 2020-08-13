Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК заявил, что на них победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом в 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%.
Она эти результаты не признала. Позднее Тихановская покинула страну, хотя не собиралась этого делать. В штабе заявили, что ее вынудили это сделать власти.
«Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры», — сказал Помпео.
На вопрос о возможных санкциях, а также о прекращении поставок нефти, госсекретарь ответил, что США будут рассматривать разные варианты.
Что мы можем сделать, причем не только США в одностороннем порядке, но и в многостороннем порядке для достижения хороших результатов для белорусского народа, будь то санкции или принятие решений о поставках продукции? Это вещи, которые сейчас предстоит определить.
Помпео ранее раскритиковал выборы в Белоруссии, он назвал их несвободными и несправедливыми. ЕС высказал подобную точку зрения и не исключил введение мер против людей, причастных к насилию против граждан.
После выборов в Белоруссии начались протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями с применением силы. Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, помповое ружье, слезоточивый газ, резиновые пули.
Власти официально подтвердили смерть двух участников протеста, точное число пострадавших неизвестно.
МВД сообщило о задержании 6 тыс. человек.