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03:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Помпео не исключил введение санкций против Белоруссии

США обеспокоены ситуацией в Белоруссии и примут необходимые меры, заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью, опубликованном на сайте ведомства. Каким именно будет ответ, Вашингтон еще не решил — возможны разные варианты, в том числе введение санкций.

Источник: Reuters

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. ЦИК заявил, что на них победил действующий президент Александр Лукашенко с результатом в 80,08%, а его основная соперница Светлана Тихановская — 10,09%.

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Она эти результаты не признала. Позднее Тихановская покинула страну, хотя не собиралась этого делать. В штабе заявили, что ее вынудили это сделать власти.

«Мы пока не определились, каким будет ответ, но я могу сказать вам следующее: мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые также обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем принимать необходимые меры», — сказал Помпео.

На вопрос о возможных санкциях, а также о прекращении поставок нефти, госсекретарь ответил, что США будут рассматривать разные варианты.

Что мы можем сделать, причем не только США в одностороннем порядке, но и в многостороннем порядке для достижения хороших результатов для белорусского народа, будь то санкции или принятие решений о поставках продукции? Это вещи, которые сейчас предстоит определить.
Майк Помпео

Помпео ранее раскритиковал выборы в Белоруссии, он назвал их несвободными и несправедливыми. ЕС высказал подобную точку зрения и не исключил введение мер против людей, причастных к насилию против граждан.

После выборов в Белоруссии начались протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями с применением силы. Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, помповое ружье, слезоточивый газ, резиновые пули.

Власти официально подтвердили смерть двух участников протеста, точное число пострадавших неизвестно.

МВД сообщило о задержании 6 тыс. человек.

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