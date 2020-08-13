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08:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

Премьер-министр Михаил Мишустин в сопровождении членов правительства в четверг, 12 августа, прибыл на Чукотку, где намерен посетить ряд социальных и производственных объектов и провести совещание с главой региона.

Источник: Reuters

Правительственный самолет приземлился в аэропорту Анадырь (Угольный) в 13:00 по местному времени (4:00 мск). В составе делегации вице-премьер Юрий Борисов, глава Минфина Антон Силуанов, министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов, глава «Русгидро» Николай Шульгинов и другие.

Знакомство с Анадырем Михаил Мишустин начал с тепличного хозяйства предпринимателя Павла Макатрова. Здесь председателя правительства попросили разработать механизм поддержки строительства тепличных комплексов в ДФО. Мишустин заявил, что даст соответствующее поручение Минсельхозу. Далее делегация посетила окружную больницу, где премьер и министр здравоохранения Михаил Мурашко ознакомились с состоянием клиники и вышли к стоящим у здания больницы двум новым УАЗикам «скорой помощи». Там премьер пообщался с медиками.

Больница не отличается от многих клиник Москвы, оборудование неплохое, но есть вопросы. Перечень необходимого оборудования для ФАПов и участковых больниц главврач сформирует и, я думаю, мы ваши предложения удовлетворим.
Михаил Мишустин

Затем состоялось совещание, посвященное развитию Чаун-Билибинского промышленного района. Михаилу Мишустину доложили о работе ПАТЭС в Певеке и планах по освоению Баимской рудной зоны. Далее в планах премьер-министра рабочая встреча с сопровождавшим его в ходе поездки губернатором Романом Копиным, а в 16:00 (7:00 мск) правительственная делегация планирует вылететь на Камчатку.

Рабочая поездка Михаила Мишустина продлится неделю — до 18 августа. Премьер-министр также планирует посетить Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

Как сообщает «Российская газета», в списке участников рабочей поездки Михаила Мишустина более 60 человек, среди них — председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор и председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров, президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока и Арктики» Алексей Чекунков.

Ирина Тимофеева, Анадырь

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