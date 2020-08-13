Михаил Мишустин начал поездку по регионам ДФО с Чукотки

08:23 (мск), источник: Коммерсантъ
Правительственный самолет приземлился в аэропорту Анадырь (Угольный) в 13:00 по местному времени (4:00 мск). В составе делегации
Знакомство с Анадырем Михаил Мишустин начал с тепличного хозяйства предпринимателя Павла Макатрова. Здесь председателя правительства попросили разработать механизм поддержки строительства тепличных комплексов в ДФО. Мишустин заявил, что даст соответствующее поручение Минсельхозу. Далее делегация посетила окружную больницу, где премьер и министр здравоохранения Михаил Мурашко ознакомились с состоянием клиники и вышли к стоящим у здания больницы двум новым УАЗикам «скорой помощи». Там премьер пообщался с медиками.
Больница не отличается от многих клиник Москвы, оборудование неплохое, но есть вопросы. Перечень необходимого оборудования для ФАПов и участковых больниц главврач сформирует и, я думаю, мы ваши предложения удовлетворим.
Затем состоялось совещание, посвященное развитию
Как сообщает «Российская газета», в списке участников рабочей поездки Михаила Мишустина более 60 человек, среди них — председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор и председатель правления «Российских железных дорог» Олег Белозеров, президент «Транснефти» Николай Токарев, председатель ВЭБ. РФ Игорь Шувалов, гендиректор «Фонда развития Дальнего Востока и Арктики» Алексей Чекунков.
Ирина Тимофеева, Анадырь