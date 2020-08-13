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10:15 (мск), источник: РИА Новости

В Польше призвали ввести санкции против России из-за событий в Белоруссии

ВАРШАВА, 13 авг — РИА Новости. Санкции за события в Белоруссии, где несколько дней после президентских выборов продолжались протесты, надо ввести против России, считает депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский.

Источник: AP 2020

В ЕС в связи с происходящим в Белоруссии звучали мнения о возможности рассмотреть санкции в отношении Минска.

То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, — это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если бы нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии.
Яцек Сариуш-Вольский
депутат Европейского парламента от Польши
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В России ранее не раз заявляли, что на Западе стало модным винить РФ во всех проблемах, и называли это «русофобской одержимостью». РФ неоднократно заявляла, что рассчитывает на развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех областях, углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов.

Евродепутат выразил сожаление недостаточно жесткой реакцией Евросоюза на события в Белоруссии. «Отношение к тому, что делается в Белоруссии, было бы совершенно иным, если бы не то, что сегодня те, кто имеют власть в Европейском союзе, ставят отношения и бизнес с Россией выше поддержки демократических движений в Белоруссии, признавая в каком-то смысле, что это территория российского влияния», — сказал депутат.

По его мнению, реакция Евросоюза на события в Белоруссии «недостаточна, в каком-то смысле позорная и мало смелая».

С Сариушем-Вольским согласен министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак. Он хотел бы, чтобы события в Белоруссии побудили Германию пересмотреть свое отношение к строительству газопровода «Северный поток 2».

«Я надеюсь, что может быть это будет очередной элемент, который сделает так, что определенные страны ЕС и НАТО изменят, например, свой подход к “Северному потоку”, то есть к этому политическому российско-немецкому предприятию», — сказал Блащак.

Я надеюсь, что они еще раз подумают, особенно Германия, о том, что бизнес с Россией не находится в интересе свободного мира.

РФ и Германия не раз заявляли, что проект газопровода «Северный поток 2» коммерческий и выгоден ФРГ.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

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