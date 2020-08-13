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12:22 (мск), источник: Аргументы и факты

В Минске проходят акции в поддержку задержанных на протестах

Протесты в Минске проходят со дня выборов, 9 августа.

Источник: РИА "Новости"

В ряде районов Минска выстраиваются «цепочки солидарности» с задержанными и пострадавшими во время разгонов протестов, пишет РИА Новости.

В акции участвуют в основном женщины. Они держат в руках цветы, призывая таким образом прекратить насилие, а также демонстрируют поднятыми вверх руками знак «Победа».

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Как уточняется, у кинотеатра «Октябрь» собрались около 60 человек, возле первой городской клинической больницы выстроились в цепь примерно 20 человек, помимо цветов они держат в руках белые воздушные шары. Еще одна цепь выстроилась на выходе из метро «Пушкинская» вдоль улицы Притыцкого. Также «цепочки солидарности» отмечаются у ряда станций метро на проспектах Независимости и Дзержинского.

Напомним, в Белоруссии после оглашения первых итогов президентских выборов, состоявшихся 9 августа, начались акции протеста. По данным ЦИК страны, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%. Кандидат Светлана Тихановская, занявшая по итогам голосования второе место с 10,09% голосов, подала официальную жалобу.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к белорусскому главе Александру Лукашенко с призывом объявить досрочные президентские выборы в стране.

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