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12:45 (мск), источник: ТАСС

ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам выборов в Минске

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. В Минске за Лукашенко отдали голоса 64,49% избирателей. За Тихановскую — 14,92%.

Источник: Reuters

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по итогам голосования в Минске с 64,49% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.

Согласно опубликованным на сайте данным, Светлана Тихановская в Минске набрала 14,92% голосов.

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