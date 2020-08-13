12:45 (мск), источник: ТАСС
ЦИК опубликовал предварительные данные по итогам выборов в Минске
МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. В Минске за Лукашенко отдали голоса 64,49% избирателей. За Тихановскую — 14,92%.
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по итогам голосования в Минске с 64,49% голосов. Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Белоруссии.
Согласно опубликованным на сайте данным, Светлана Тихановская в Минске набрала 14,92% голосов.