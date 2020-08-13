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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Танцевавшая с Лукашенко «Мисс Беларусь» обратилась к протестующим

Депутат Национального собрания Белоруссии, обладательница титула «Мисс Беларусь — 2018» Мария Василевич обратилась к участникам протестов и сотрудникам правоохранительных органов страны.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение она опубликовала в сторис своего Instagram.

«Те, кто проявляет жестокость и насилие к беззащитным, и те, кто провоцирует беспорядки. Остановите агрессию! Посмотрите друг другу в глаза! Посмотрите вокруг! Наша Беларусь не заслужила этой боли», — написала 23-летняя Василевич.

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Это первое высказывание девушки о ситуации в республике.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз появлялся с Василевич на публике. В декабре 2018 года они исполнили медленный танец на новогоднем балу во Дворце Независимости. В июле того же года Лукашенко обратился к Василевич со словами «Машенька, иди сюда, детка», предложив ей поработать в колхозе.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Власти разгоняют протестующих с помощью дубинок, слезоточивого газа, светошумовых гранат. Против силовиков применяются файеры, брусчатка, коктейли Молотова.

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Мария Василевич окончила Белорусский государственный экономический университет, работала в «Белтелерадиокомпании». В 2018 году победила на конкурсе «Мисс Беларусь», также вошла в пятерку призеров конкурса «Мисс мира». Осенью 2019 года стало известно, что Василевич собирается участвовать в парламентских выборах, однако глава ЦИК Лидия Ермошина скептически отнеслась к этому. Тогда в ситуацию вмешался Лукашенко, заявив, что будущее принадлежит молодежи.

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