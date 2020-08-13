Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Расстроены — метните топор Метнуть топор и снять стресс. Иорданцы нашли способ снять психологическое напряжение
Фоторепортажи
12Нефтяная труба: Маврикий пытаются спасти от катастрофы
16В Бейруте произошел сильный взрыв
16:53 (мск), источник: РИА Новости

В МИД России отметили внешнее давление на власти Белоруссии

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Москва отмечает беспрецедентное давление со стороны зарубежных партнеров на власти Белоруссии для дестабилизации ситуации в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА Новости

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, которое оказывается отдельными зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются отчетливые попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию», — сказала Захарова на брифинге в четверг.

24
фотографии
24
фотографии
24
фотографии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.

Следите за развитием темы Выборы президента в Белоруссии
 Эксперт рассказал о влиянии резус-фактора на вакцинацию от COVID-19
Прогнозы неутешительные. Состояние певицы Легкоступовой резко ухудшилось
В Белоруссии началась волна митингов на предприятиях
Депутат и бывшая «Мисс Беларусь» обратилась к протестующим
Главврач «Коммунарки» рассказал о том, что ждет россиян осенью
Дочь Валентины Легкоступовой призналась, что певица в коме
Как Маврикий пытаются спасти от катастрофы (фото)
Россияне дали прогноз о развитии ситуации в Белоруссии
Обвал валюты: как турецкая лира может потопить рубль
Здоровье
Ученый развеял популярные мифы о здоровом питании Они касаются завтраков, а также употребления соли и рыбы.
Hi-Tech
Технологии СССР, которые мы потеряли (фото) В это сложно поверить, но это все придумали и реализовали на территории бывшего Союза
Авто
Три законных способа платить меньше за содержание авто Содержать машину с каждым днем становится все дороже: транспортный налог, страховка, расходы на топливо, техническое обслуживание, парковку и многое другое. Авто Mail.ru рассказывает, что можно предпринять автовладельцу, чтобы законно платить меньше
Кино
Названа лучшая романтическая комедия всех времен Рейтинг составили британские журналисты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Дети
Наталья Подольская больше не может скрывать беременность Звезда скоро станет мамой
Новости партнеров
Жириновский о Лукашенко: «Сколько еще мы согласны содержать дармоеда?»
Элитные самолёты ВКС России отправились в Минск
Лукашенко решил отдать Москве задержанных под Минском российских...
Актриса Наталья Рудова беременна от владельца «Тануки»
Новости партнеров
Россия приблизилась к созданию эффективной вакцины
Сайт о разработке вакцины появился в России
В России появился сайт о разработке вакцин от коронавируса
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь