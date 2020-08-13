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17:59 (мск), источник: BBC News Русская служба

Протесты в Беларуси. Главное, что произошло с утра четверга

В Беларуси пятый день продолжаются протесты. Люди выходят на улицы, протестуя против итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко. На крупных предприятиях работники объявляют забастовки. В Жодино выпускают задержанных во время протестов. Неизвестные вооруженные люди блокировали офисы «Яндекса» в Минске. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

Рабочие БелАЗа просят появлиять на ситуацию

Сотрудники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) в городе Жодино объявили забастовку, сообщил портал Tut.by, уточнив, что сотрудники нескольких цехов собрались на площади на территории предприятия, прекратив работу. Но работа в цехах продолжается, выяснила Русская служба Би-би-си.

Корреспонденту Би-би-си удалось побывать на территории завода и поговорить с рабочими. Они рассказали, что попросили организовать встречу с руководством города и вышли на нее в обеденный перерыв.

Они потребовали от руководства Жодина повлиять на ситуацию, складывающуюся на улицах городов Беларуси.

«ОМОН ездит и творит беспредел на машинах, которые мы производим. Мы не хотим этого терпеть! Пусть руководство свяжется с силовиками», — сказал один их рабочих.

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Завод продолжает работать. «Молчать мы не можем, но и перестать работать тоже не можем. Это наш единственный источник дохода», — сказал собеседник Би-би-си.

Рабочие разошлись после того, как больше двух часов говорили с главой горисполкома Дмитрием Заболоцким. Он пообещал, что ОМОН больше не будет патрулировать улицы в Жодине — это будут делать обычные милиционеры.

«Если силами ГУВД Жодино можно обеспечить общественный порядок, я лично буду просить, чтобы ОМОН и другие силы отозвали из города», — сказал Заблоцкий (цитата по Tut.by).

В Минске, по информации Интерфакса и других СМИ, телеграм-каналов и очевидцев, митингуют сотрудники «Белмедпрепаратов», «Керамина», строители различных организаций.

Освобождают задержанных из изолятора в Жодино

В том же Жодине находится следственный изолятор, куда из Минска доставляли часть задержанных во время разгона протестов.

Утром в четверг корреспондент Би-би-си стал свидетелем того, как из ворот изолятора один за другим стали выходить задержанные. У изолятора собралось более 200 человек — в основном родственники или близкие задержанных.

«Все с тревогой и нетерпением смотрят на ворота тюрьмы. Каждого, кто выходит оттуда, обступает толпа. Люди спрашивают освободившихся, кто был с ними в камере, показывают на телефоне фотографии родных. Ведь уже несколько суток многие люди не могут найти своих задержанных родственников», — рассказал корреспондент Би-би-си.

Он видел синяки у отпущенных из СИЗО. Один мужчина показал кровоподтеки и пояснил, что его тащили по асфальту при задержании, а потом били. Он также рассказал, что с ним в изоляторе был мужчина, которого задержали с удочкой. По его словам, тот возвращался с рыбалки, а не направлялся на акцию протеста.

Милиционера Емельянова не стали арестовывать

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Суд не стал арестовывать задержанного капитана милиции Егора Емельянова, публично подавшего в отставку на фоне протестов. Его жена Марина Емельянова говорила, что мужа подозревают в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

В четверг Емельянова рассказала Би-би-си, что суд освободил мужа, и семья ждет, что вот-вот он вернется домой.

«Обвиняли по административной статье в организации массовых мероприятий. Вот на эту минуту знаю, что его отпустили. Все — пережили, выдохнули, ждем — я и дети», — сказала Марина.

Капитан Емельянов прослужил в милиции 17 лет. Уволился 11 августа, публично заявив, что оставляет службу. На следующий день его пригласили в отдел милиции и задержали.

Женщины снова на улицах

На улицы и проспекты Минска, в том числе центральные, в четверг снова вышли женщины с цветами. Автомобилисты приветствовали их гудками. Милиция в этот раз не вмешивалась.

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Женщины с цветами и воздушными шарами в руках прошли по центральному проспекту Независимости по направлению в центр.

Кроме того, участницы этих акций выстраивались утром в цепочки на тротуарах в разных частях белорусской столицы.

Акции женщин в белом начались накануне — в первой половине дня около 250 участниц провели флешмоб против насилия у Комаровского рынка, вечером — в центре Минска на площади Победы (они спели колыбельную песню «Калыханка»).

Тем временем ЦИК опубликовал предварительные данные о результатах голосования на выборах в Минске — он утверждает, что за Александра Лукашенко проголосовало 64,49% избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 14,92% (по стране официальные данные такие — 80,08% за Лукашенко и 10,09% за его соперницу).

Обыски в «Яндексе»

Неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы компании «Яндекс» в Минске, сообщили СМИ. «Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», — сказал собеседник ТАСС. Кроме того, стало известно об обыске в минском офисе Uber.

Пресс-служба «Яндекса» подтвердила эту информацию Би-би-си. «У “Яндекса” и Uber в Минске единый офис. Поэтому обыск затрагивает обе компании», — пояснили Би-би-си в компании.

Позже компания сообщила, что люди, пришедшие в офис, представились сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД. После обыска они покинули помещения, оборудование и документы не изымались.

«Основания обыска в протоколах обыска не были детализированы», — говорится в сообщении, поступившем Би-би-си.

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Беларуси отрицают причастность к происходящему в офисах «Яндекса» и Uber,

Один из офисов «Яндекса» в Минске находится на проспекте Дзержинского недалеко от центра города, где проходили основные столкновения протестующих с силовиками.

Еще 700 задержанных

Протестные акции в Минске в ночь на четверг завершились без экстремального противостояния, характерного для последних трех ночей после президентских выборов, констатирует Интерфакс.

Тем не менее силовики снова использовали слезоточивый газ и резиновые пули, свидетельствовали очевидцы. Кроме того, как следует из отчета МВД, правоохранители применяли оружие, когда были совершены «умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ».

МВД также отчиталось о задержании еще около 700 человек. Таким образом, общее число задержанных за время протестов, начавшихся вечером в воскресенье после окончания голосования, приблизилось к 7 тысячам.

«Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким», — говорится в пресс-релизе МВД. Ведомство утверждает, что при разгоне акций протеста пострадали 103 правоохранителя, из которых 28 госпитализированы.

О том, сколько людей пострадали от рук силовиков, в отчете МВД ничего не сказано.

Илон Маск предложил белорусам помощь

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил пользовательнице «Твиттера» на реплику о протестах в Беларуси.

Пользовательница написала: «Беларусь в огне. Убийства, избиения и пытки: так автократы выигрывают свои выборы». Она отметила аккаунт Маска и попросила подписчиков распространить ее сообщение.

Маск отреагировал и спросил, как он может помочь жителям Беларуси.

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