В Рязани объяснили высокий доход дочери губернатора

«На девочку были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 года. В декларации 2019 года эти объекты отсутствуют, потому что были проданы, этим и объясняется задекларированный дочерью губернатора доход в 10 миллионов рублей», — заявил пресс-секретарь Любимова Денис Арапов.
Ранее сегодня на сайте правительства Рязанской области была опубликована декларация о доходах губернатора, из нее следует, что несовершеннолетняя дочь Любимова задекларировала доход в 10 млн руб. по итогам 2019 года. В ее пользовании находятся три квартиры, внеквартирная хозяйственная кладовая и машиноместо.
Сам Любимов при этом задекларировал доход в 4,3 млн руб.