Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
8Извержение стратовулкана Синабунг
19Атомный ужас
18:17 (мск), источник: Ведомости

В Рязани объяснили высокий доход дочери губернатора

Доход в 10 млн руб., который по итогам 2019 года задекларировала несовершеннолетняя дочь губернатора Рязанской области Николая Любимова, объясняется продажей имущества, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

Источник: РИА "Новости"

«На девочку были зарегистрированы объекты имущества, что отражено в декларации 2018 года. В декларации 2019 года эти объекты отсутствуют, потому что были проданы, этим и объясняется задекларированный дочерью губернатора доход в 10 миллионов рублей», — заявил пресс-секретарь Любимова Денис Арапов.

Ранее сегодня на сайте правительства Рязанской области была опубликована декларация о доходах губернатора, из нее следует, что несовершеннолетняя дочь Любимова задекларировала доход в 10 млн руб. по итогам 2019 года. В ее пользовании находятся три квартиры, внеквартирная хозяйственная кладовая и машиноместо.

Сам Любимов при этом задекларировал доход в 4,3 млн руб.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Яндекс» раскрыл детали обысков в офисах компании в Минске
Прибыль X5 Retail Group выросла на 20,5% на фоне пандемии
Израиль отложил аннексию территорий на западном берегу Иордана
Депутат и бывшая «Мисс Беларусь» обратилась к протестующим
Главврач «Коммунарки» рассказал о том, что ждет россиян осенью
Как Маврикий пытаются спасти от катастрофы (фото)
Дочь Валентины Легкоступовой призналась, что певица в коме
Россияне дали прогноз о развитии ситуации в Белоруссии
Здоровье
Ученый развеял популярные мифы о здоровом питании Они касаются завтраков, а также употребления соли и рыбы.
Hi-Tech
Известны характеристики будущего хита от Samsung Девайс станет преемником доступного флагмана 2019 года
Кино
Названа лучшая романтическая комедия всех времен Рейтинг составили британские журналисты
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Как наладить отношения с сестрой? 153
И все таки он состоялся... 113
Развод и ипотека 99
Мужья раки 93
Новости партнеров
«Единая Россия» будет помогать гражданам столько, сколько нужно
Как в России пройдет вакцинация?
Появления вакцины в России осталось ждать недолго
Правильные слова президента: финансирование «социалки» увеличат в разы
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь