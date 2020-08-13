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19:30 (мск), источник: Ведомости

Силуанов: размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне

Размер госдолга России сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

Источник: Reuters

«Размер госдолга сохраняется на безопасном уровне — ниже 20% ВВП и остается одним из самых низких в мире», — сказал Силуанов.

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По словам министра, некоторому увеличению госдолга России поспособствовало сокращение доходов федерального бюджета в связи с ограничением деловой активности и снижением цен на нефть. Также повлияла необходимость финансирования программ поддержки граждан и бизнеса из-за распространения нового коронавируса.

Силуанов отметил, что ситуация является обычной практикой и характерна для большинства стран, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и в десятки раз. Он привел прогноз МВФ по увеличению уровня мирового госдолга на 18,7 п. п. до 101,5% глобального ВВП. При этом госдолг развитых стран вырастет на 26 п. п. до 131,2% ВВП, а госдолг развивающихся стран — на 10,7 п. п. до 63,1% ВВП.

Министр отметил, что макроэкономические показатели в России демонстрируют высокую устойчивость экономики. Об этом, по его словам, свидетельствует высокий уровень золотовалютных резервов страны — почти $600 млрд, а также оценки международных инвесторов и рейтинговых агентств.

Ранее Росстат сообщал, что объем ВВП России во II квартале сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это меньше, чем прогнозировали эксперты. Минэкономразвития предсказывало падение на 9,6%. Банк России ожидал сокращения ВВП в апреле — мае на 9,5−10%.

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