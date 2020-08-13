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18:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

Трамп: Израиль и ОАЭ заключили историческое соглашение о полной нормализации отношений

Израиль и Объединенные Арабские Эмираты договорились о полной нормализации отношений. Об этом объявил президент США Дональд Трамп.

Источник: AP 2020

В совместном заявлении, подписанном Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и королевским принцем Абу-Даби Мохаммедом бин-Сайедом, говорится, что стороны надеются, что этот исторический прорыв будет способствовать миру на Ближнем Востоке.

Как результат, Израиль замораживает планы по аннексии территорий на Западном берегу Иордана, говорится в заявлении.

До этого момента ни одна из арабских стран Персидского залива не имела с Израилем дипломатических отношений.

Тем не менее, общее беспокойство из-за нарастающего влияния Ирана в регионе подтолкнуло арабские страны к неофициальным контактам с еврейским государством.

В ответ на заявление Дональда Трампа Беньямин Нетаньяху написал в своем «Твиттере»: «Исторический день».

Посол ОАЭ в Соединенных Штатах Юсеф Аль-Отейба заявил, что это соглашение знаменует собой победу для дипломатии и для всего региона.

Со времени провозглашения Государства Израиль в 1948 году и последовавшей за этим череды военных конфликтов с арабскими странами это всего лишь третье арабо-израильское мирное соглашение. Договор с Египтом был подписан в 1979 году, а с Иорданией — в 1994-м.

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