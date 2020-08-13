В Минске выстроились многокилометровые «цепи солидарности»

По их оценкам, в акции принимают участие более 1 тыс. человек. Белорусское издание Tut.by сообщает о многокилометровой цепи из людей на проспекте Дзержинского и на площади Якуба Коласа. Ранее сообщалось о многолюдной «цепи солидарности» возле ТЦ «Рига».
Участники акции держат в руках цветы и скандируют «Уходи», их приветствуют сигналами автомобилисты. Также «цепи» и «колонны» солидарности проходят в других городах Белоруссии. Около тысячи работников «Гродно Азота» после смены направились в центр города.
Возле Белорусского государственного медицинского университета началась акция врачей против насилия, сообщает «Sputnik Беларусь». Также врачи вышли в Гродно, Витебске, Бресте, Гомеле, Могилеве.
По словам участников акции железнодорожников, машинисты в 18:00 включили гудки своих поездов по всей Белоруссии в знак протеста против насилия. К акциям против насилия присоединяются сотрудники различных предприятий, которые после рабочей смены колоннами выдвигаются в центр своих городов. Независимые белорусские профсоюзы заявили, что не будут призывать к общенациональной забастовке.
В Белоруссии пятый день проходят массовые протесты несогласных с результатами выборов, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, слезоточивый газ и резиновые пули. МВД Белоруссии подтвердило гибель одного протестующего, точное количество пострадавших неизвестно.