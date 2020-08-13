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22:18 (мск), источник: ТАСС

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 11 468 рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Минтруд РФ предложил установить прожиточный минимум за II квартал 2020 года на уровне 11 468 руб. на душу населения, 12 392 руб. — для трудоспособного населения, 9 422 руб. — для пенсионеров. Об этом говорится в тексте проекта документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в четверг.

Источник: Reuters

«Установить по согласованию с Министерством экономического развития РФ и Министерством финансов РФ величину прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за II квартал 2020 года на душу населения 11 468 рублей, для трудоспособного населения — 12 392 рубля, пенсионеров — 9 422 рубля, ‎детей — 11 423 рубля», — говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту документа отмечается, что величина прожиточного минимума за II квартал 2020 года по отношению к I кварталу 2020 года увеличилась на душу населения на 5,8%, для трудоспособного населения — на 5,6%, для пенсионеров — на 5,3%, для детей — на 6,5%.

Увеличение прожиточного минимума по сравнению с предыдущим кварталом обусловлено повышением стоимости продуктов питания, используемых при его исчислении. Отмечается, что средние цены на продукты питания, включенные в потребительскую корзину, в отчетном квартале по сравнению с предыдущим кварталом изменялись неодинаково, на одни виды продуктов питания цены росли, на другие — снижались.

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«Самый значительный рост потребительских цен отмечается на плодоовощную продукцию и картофель. Так, в среднем за II квартал 2020 года по сравнению с предыдущим кварталом цена на лук репчатый выросла на 56,9%, на картофель — на 41,7%, на морковь — на 32,2%, на яблоки — на 25,8%, на капусту белокочанную свежую — на 24,5%, на свеклу столовую — на 20,4%», — уточняется в документе.

Кроме того, повысились цены на все молочные продукты, в том числе на сыры сычужные твердые и мягкие на 1,8%, сметану — на 1,7%, творог жирный — на 1,2%, масло сливочное — на 1,1%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5−3,2% ‎жирности — на 0,4%. Крупа гречневая-ядрица подорожала на 24,2%.

При этом в документе отмечено, что цены на свежие огурцы и помидоры снизились на 33,9% и 12,6% соответственно. ​​​​

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