21:00 (мск), источник: РБК
Reuters узнал о планах ЕС ввести санкции против Минска до конца августа
Евросоюз может до конца августа ввести санкции против Белоруссии
По их информации, за введение санкций высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. При этом главным скептиком в отношении санкционного давления на Белоруссию была Венгрия, передает агентство. Страна в четверг призвала продолжать диалог с Белоруссией и «избегать ее остракизма».
В пятницу, 14 августа, состоится экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная ситуации в Белоруссии. На ней не ожидается принятие окончательного решения, однако вопрос с санкциями может быть решен через несколько дней после еще одной встречи в Берлине
Среди возможных ограничений в Евросоюзе рассматривают запрет на въезд и заморозку активов. В ограниченном варианте санкции могут быть применены только к некоторым должностным лицам из белорусского Центризбиркома или сил безопасности.
В более широком варианте ЕС рассматривает возможность наложить ограничения также на членов руководства страны, например на министра внутренних дел, сообщил источник Reuters.
11 августа Европейский совет выпустил заявление, осуждающее действия властей во время выборов и последовавших протестов. В заявлении также говорилось, что выборы президента в стране «не были ни свободными, ни честными». ЕС проведет углубленный анализ своих отношений с Белоруссией и допускает «принятие мер против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», говорится в заявлении.
Также о возможном введении санкций в отношении Белоруссии высказывались и отдельные европейские страны. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша готовы выступить посредниками в урегулировании ситуации в Белоруссии. При этом Науседа отметил, что, если Минск отвергнет это предложение, в отношении страны могут быть введены санкции.
Глава МИД Германии Хейко Маас также призывал ЕС задуматься о введении ранее отмененных санкций в отношении Белоруссии.
Протесты в стране начались после окончания выборов президента. ЦИК объявила предварительные итоги голосования — по ним победу одерживает действующий президент Александр Лукашенко более чем с 80% поддержки избирателей. С такими результатами не согласилась главная соперница Лукашенко, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Ее штаб представил итоги независимого подсчета голосов, по которым Тихановская побеждает с 70−80% голосов.
Во время протестов происходили столкновения участников акций и милиционеров. Последние применяли в Минске слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингов. Поступали сообщения об избиениях сотрудниками правоохранительных органов, в том числе в изоляторах, после задержаний.