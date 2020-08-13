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21:00 (мск), источник: РБК

Reuters узнал о планах ЕС ввести санкции против Минска до конца августа

Евросоюз может до конца августа ввести санкции против Белоруссии из-за действий правоохранительных органов во время протестов после президентских выборов, сообщил Reuters со ссылкой на источники.

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фотографии

По их информации, за введение санкций высказались Германия, Литва, Латвия, Швеция и Австрия. При этом главным скептиком в отношении санкционного давления на Белоруссию была Венгрия, передает агентство. Страна в четверг призвала продолжать диалог с Белоруссией и «избегать ее остракизма».

Решение о введении санкций должны поддержать все 27 государств — членов ЕС.
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В пятницу, 14 августа, состоится экстренная встреча министров иностранных дел ЕС, посвященная ситуации в Белоруссии. На ней не ожидается принятие окончательного решения, однако вопрос с санкциями может быть решен через несколько дней после еще одной встречи в Берлине 27—28 августа, пишет агентство.

Среди возможных ограничений в Евросоюзе рассматривают запрет на въезд и заморозку активов. В ограниченном варианте санкции могут быть применены только к некоторым должностным лицам из белорусского Центризбиркома или сил безопасности.

В более широком варианте ЕС рассматривает возможность наложить ограничения также на членов руководства страны, например на министра внутренних дел, сообщил источник Reuters.

Сейчас в отношении Белоруссии действует эмбарго на поставку оружия из стран ЕС, а также запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий.

11 августа Европейский совет выпустил заявление, осуждающее действия властей во время выборов и последовавших протестов. В заявлении также говорилось, что выборы президента в стране «не были ни свободными, ни честными». ЕС проведет углубленный анализ своих отношений с Белоруссией и допускает «принятие мер против лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов», говорится в заявлении.

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Также о возможном введении санкций в отношении Белоруссии высказывались и отдельные европейские страны. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна, а также Латвия и Польша готовы выступить посредниками в урегулировании ситуации в Белоруссии. При этом Науседа отметил, что, если Минск отвергнет это предложение, в отношении страны могут быть введены санкции.

Глава МИД Германии Хейко Маас также призывал ЕС задуматься о введении ранее отмененных санкций в отношении Белоруссии.

Протесты в стране начались после окончания выборов президента. ЦИК объявила предварительные итоги голосования — по ним победу одерживает действующий президент Александр Лукашенко более чем с 80% поддержки избирателей. С такими результатами не согласилась главная соперница Лукашенко, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская. Ее штаб представил итоги независимого подсчета голосов, по которым Тихановская побеждает с 70−80% голосов.

Во время протестов происходили столкновения участников акций и милиционеров. Последние применяли в Минске слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона митингов. Поступали сообщения об избиениях сотрудниками правоохранительных органов, в том числе в изоляторах, после задержаний.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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