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21:10 (мск), источник: РИА Новости

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании шпионской программы

ВАШИНГТОН, 13 авг — РИА Новости. Агентство национальной безопасности и Федеральное бюро расследований США обвинили Главное управление российского Генштаба в создании программы для шпионажа «Дроворуб».

Источник: Reuters

Никаких доказательств этого американские спецслужбы не привели.

В их письменном заявлении утверждается, что вредоносная программа предназначена для операционной системы Linux, ее внедряет «подразделение 26165 85-го Основного центра специальных служб Главного управления Генштаба России, которое в частном секторе называют Fancy Bear, Strontium или APT 28».

По словам АНБ и ФБР, «оказавшись на компьютере жертвы, “Дроворуб” дает возможность прямой коммуникации с инфраструктурой контролирующего сервера, который, в свою очередь, находится под контролем сторонних деятелей; это также дает возможность скачивать и загружать файлы, выполнять заданные команды, перенаправлять трафик на другие хосты сети и реализовывать технику избежания обнаружения».

«Дроворуб» является угрозой системам национальной безопасности, Пентагона и основным клиентам оборонной промышленности, которые используют систему Linux, — заключили авторы заявления.

АНБ и ФБР также направили частным компаниям руководство по поиску и нейтрализации подобных программ.

Россия многократно отвергала обвинения США в кибершпионаже.

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