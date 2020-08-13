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13 августа, источник: Коммерсантъ

Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих

Председатель Совета республики Белоруссии Наталья Кочанова от имени президента республики Александра Лукашенко обещала разобраться с задержаниями. По ее словам, отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях. В эфире телеканала «Беларусь 1» она заявила, что белорусам «не нужна драка, не нужна война».

Источник: AP 2020

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — цитирует слова госпожи Кочановой Telegram-канал «Пул первого».

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей при разгоне протестующих. Он также заявил, что не считает нынешнюю ситуацию в стране революцией.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИКа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%, итоговая явка составила 84,17%.

После выборов в стране начались протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями с применением силы. Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, помповое ружье, слезоточивый газ, резиновые пули. К митингующим на улицах присоединились рабочие предприятий.

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