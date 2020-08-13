Лукашенко поручил разобраться с задержаниями протестующих

«Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям», — цитирует слова госпожи Кочановой Telegram-канал «Пул первого».
Глава МВД Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность и извинился за травмы случайных людей при разгоне протестующих. Он также заявил, что не считает нынешнюю ситуацию в стране революцией.
9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По данным ЦИКа, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%, итоговая явка составила 84,17%.
После выборов в стране начались протесты, которые сопровождаются массовыми задержаниями с применением силы. Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, помповое ружье, слезоточивый газ, резиновые пули. К митингующим на улицах присоединились рабочие предприятий.