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13 августа, источник: Lenta.Ru

Анонсировано экстренное обращение Лукашенко к белорусам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готовит экстренное обращение к гражданам страны. Его анонсировала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт, пишет «КоммерсантъFM» в Twitter.

Источник: AP 2020

Других подробностей об обращении главы государства пока не приводится. Позднее стало известно, что сообщение впервые появилось в анонимном Telegram-канале «Дилетант», и официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее Лукашенко неоднократно критически высказывался в адрес протестующих против него белорусов. Он утверждал, что основу протеста составляют «люди с криминальным прошлым и сегодня безработные». До этого он говорил, что среди задержанных в ходе протестов граждан было много обкуренных и пьяных, и называл их овцами.

В Белоруссии уже несколько дней проходят массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом. Они были вызваны прошедшими президентскими выборами, на которых Лукашенко, по официальным данным, набрал более 80 процентов голосов.

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