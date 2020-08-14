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05:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп допустил перехват бюллетеней Россией на выборах

Президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие в ноябре президентские выборы в стране будут уязвимы для вмешательства из-за рубежа. Об этом пишет ТАСС.

Источник: AP 2020

По его словам, все говорят, что якобы разные страны управляют выборами в США. При этом Трамп отметил, что никто не говорит о том, что выборы будут уязвимы для вмешательства из-за рубежа, поскольку на них можно будет проголосовать по почте.

Американский лидер допустил, что Россия, Китай, КНДР, Иран якобы могут перехватить избирательные бюллетени или напечатать подделки. «Рассылка бюллетеней по почте — это самый простой способ», — сказал он.

Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте из-за непрозрачности данной процедуры и слишком длительной обработки бюллетеней. Как считает президент США, из-за возможных нарушений при таком способе предстоящие выборы в ноябре могут стать самыми нечестными в истории.

Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше.

Следите за развитием темы Выборы президента США
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