05:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Трамп допустил перехват бюллетеней Россией на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что предстоящие в ноябре президентские выборы в стране будут уязвимы для вмешательства
По его словам, все говорят, что якобы разные страны управляют выборами в США. При этом Трамп отметил, что никто не говорит о том, что выборы будут уязвимы для вмешательства
Американский лидер допустил, что Россия, Китай, КНДР, Иран якобы могут перехватить избирательные бюллетени или напечатать подделки. «Рассылка бюллетеней по почте — это самый простой способ», — сказал он.
Трамп неоднократно критиковал идею голосования по почте
Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. По данным опроса Университета Монмута, за кандидата от Демократической партии Джо Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за Трампа — на 11 процентов меньше.