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08:39 (мск), источник: Коммерсантъ

МИД России хочет отменить бесплатный вывоз россиян из-за границы при угрозе жизни

МИД России предлагает брать деньги с граждан за их эвакуацию из других стран при угрозе жизни. Ведомство опубликовало проект постановления правительства, передают «Секрет фирмы» и «Ведомости».

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Источник: Агентство «Москва»

МИД предлагает, чтобы россияне после вывоза их на родину оплачивали услугу в течение трех месяцев. Если гражданин не перечислит деньги в бюджет, то будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств. Предлагается оказывать помощь в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни.

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«Оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи. При этом категоричность при определении критериев оказания материальной помощи обусловлена не в последнюю очередь и безвозмездностью ее оказания», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, российским властям пришлось эвакуировать граждан из других стран после распространения эпидемии коронавируса и закрытия авиасообщения с другими странами. Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил в газете «Аргументы и факты», что за границей остаются еще 23 тыс. россиян.

Когда в апреле появились сложности с возвращением граждан в Россию, премьер Михаил Мишустин заверил, что власти не отказались вывозить граждан. «Мы никогда не оставляем наших людей», — сказал премьер.

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