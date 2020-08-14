МИД России хочет отменить бесплатный вывоз россиян из-за границы при угрозе жизни

МИД предлагает, чтобы россияне после вывоза их на родину оплачивали услугу в течение трех месяцев. Если гражданин не перечислит деньги в бюджет, то будет запущена процедура принудительного исполнения обязательств. Предлагается оказывать помощь в заявительном порядке, а не только при наличии угрозы жизни.
«Оценка ситуации на предмет того, представляет ли она действительно угрозу жизни гражданина, всегда чревата субъективностью и является затруднительной, что, в свою очередь, нередко ведет к отказам в предоставлении помощи. При этом категоричность при определении критериев оказания материальной помощи обусловлена не в последнюю очередь и безвозмездностью ее оказания», — говорится в пояснительной записке.
Напомним, российским властям пришлось эвакуировать граждан из других стран после распространения эпидемии коронавируса и закрытия авиасообщения с другими странами. Глава МИД России Сергей Лавров ранее сообщил в газете «Аргументы и факты», что за границей остаются еще 23 тыс. россиян.
Когда в апреле появились сложности с возвращением граждан в Россию, премьер Михаил Мишустин заверил, что власти не отказались вывозить граждан. «Мы никогда не оставляем наших людей», — сказал премьер.