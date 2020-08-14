06:39 (мск), источник: РИА Новости
Экс-адвокат Трампа заявил, что тот победил на выборах при помощи России
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Спецпрокурор США Роберт Мюллер на протяжении двух лет расследовал предположения о «российском вмешательстве» в выборы, которое Москва отрицает. Мюллер завершил расследование, подтвердив обвинения во вмешательстве в выборы. При этом он не нашел свидетельств «сговора» между Дональдом Трампом и Россией, наличие которого отрицали как в Кремле, так и в Белом доме.
«Половине американцев казалось, что Трамп, по сути, был контролируемым Россией обманщиком, который при помощи лжи проложил свой путь в Белый дом; другой половине, сторонникам Трампа, казалось, что весь скандал с Россией был охотой на ведьм, придуманной демократами… Обе стороны ошибались», — написал Коэн предисловии к своим воспоминаниям «Предатель: Реальная история Майкла Коэна, бывшего личного адвоката президента Дональда Трампа». Фрагменты опубликовали многие американские СМИ, в том числе портал Axios.
«Трамп вступил в сговор с Россией, но не при помощи таких изощренных методов, какими представляли себе его очернители. Также я знал, что расследование Мюллера не было охотой на ведьм. Трамп обманул на этих выборах, при попустительстве со стороны России, что вы узнаете на этих страницах, потому что делать все — я имею в виду прямо все -, чтобы “выиграть” всегда было его моделью ведения дел и образом жизни», — утверждается в предисловии.
Книга бывшего адвоката Трампа должна выйти 8 сентября.
Коэн был осужден за финансовые и другие нарушения на три года тюрьмы. В мае его выпустили под домашний арест в связи с эпидемией коронавируса. Однако после этого Коэн стал появляться на улицах
Ранее Коэн резко критиковал Трампа и заявлял, что в прошлом помогал Трампу решать неблаговидные проблемы, в том числе платил за молчание женщинам, которые заявили, что у них были связи с Трампом. Коэна осудили за нарушения закона о финансировании предвыборных кампаний, а также за ложь конгрессу в попытке защитить Трампа и себя. Несмотря на это, перед отправкой в тюрьму Коэн еще раз выступил в конгрессе с обвинениями против Трампа.