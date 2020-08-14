В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

Заявление Барсуков сделал у стен изолятора на улице Окрестина, откуда вечером в четверг начали отпускать задержанных участников акций протеста. В Сети появилось видео, на котором он в ответ на вопрос об издевательствах говорит: «Издевательств никаких не было».
Барсуков также заявил, что всех задержанных на акциях протеста в Минске выпустят из изолятора до шести утра. При этом некоторые из уже вышедших на свободу заявили об избиениях и издевательствах со стороны силовиков.
В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.
По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала чуть больше 10 процентов.
Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования. Несанкционированные акции жестко подавляют силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.