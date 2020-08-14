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07:17 (мск), источник: РИА Новости

В МВД Белоруссии отвергли обвинения в издевательствах над задержанными

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков отверг обвинения в издевательствах над задержанными на протестах в Минске.

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фотографии
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фотографии

Заявление Барсуков сделал у стен изолятора на улице Окрестина, откуда вечером в четверг начали отпускать задержанных участников акций протеста. В Сети появилось видео, на котором он в ответ на вопрос об издевательствах говорит: «Издевательств никаких не было».

Барсуков также заявил, что всех задержанных на акциях протеста в Минске выпустят из изолятора до шести утра. При этом некоторые из уже вышедших на свободу заявили об избиениях и издевательствах со стороны силовиков.

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Протесты после выборов

В городах Белоруссии после президентских выборов 9 августа начались массовые акции протеста.

По данным ЦИК, победил Лукашенко с результатом 80,08 процента голосов. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала чуть больше 10 процентов.

Граждане заявляют, что не согласны с подготовкой и итогами голосования. Несанкционированные акции жестко подавляют силовики, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По данным МВД, как минимум один человек погиб.

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ТАСС
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Источник трансляции: ТАСС
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