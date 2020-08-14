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08:09 (мск), источник: ТАСС

Мурашко: данные о клинических исследованиях вакцины от COVID опубликуют в ближайшие дни

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 августа. /ТАСС/. Данные о доклинических и клинических исследованиях новой российской вакцины от коронавируса будут опубликованы в ближайшие дни. Об этом журналистам заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

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Источник: РИА "Новости"

«В ближайшие дни, возможно, к понедельнику, будут опубликованы данные о доклинических и клинических исследованиях», — сказал он.

Он отметил, что критика новой российской вакцины во многом связана с тем, «что нужно больше данных получить по исследованиям», добавив, что не все знают, что «вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов». Министр заверил, что клинические исследования будут продолжаться.

Россию обеспечат новой отечественной вакциной от коронавируса до начала продаж препарата на внешние рынки, заявил Мурашко.

«Мы пока ничего не продаем (за границу). Звонков идет очень много, но, в первую очередь, мы сейчас должны наработать вакцины для внутреннего рынка. Процесс идет», — сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС, какие страны проявили интерес к покупке этой российской разработки.

По словам министра, «в первую очередь нужно вакцину отдать тем, кто работает непосредственно с пациентами и с группами риска». При этом вакцину планируется отправлять «во все регионы по отдельным категориям граждан».

«Первую вакцину получат в этом месяце. Планируем отправить во все регионы, чтобы люди увидели. Производство уже началось», — сказал Мурашко.

Он также сообщил, что и сам планирует сделать прививку новой вакциной.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии новой вакцины на репродуктивную систему, Мурашко сказал, что «в целом данных, ограничивающих использование вакцины, нет», однако «накануне самой беременности вакцину делать не нужно».

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