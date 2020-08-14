В МВД Белоруссии опровергли сообщения о пытках задержанных
Пятая ночь протестов в Белоруссии против победы Александра Лукашенко на выборах неожиданно завершилась выполнением одного из главных требований активистов — массовому выпуску задержанных участников акций.
Источник:Reuters
Параллельно начали появляться различные сообщения о пытках и избиениях в местах временного заключения, что власти активно отрицают. По всей стране прошли акции солидарности против насилия на мирных демонстрациях. На Западе же решили больше не считать Лукашенко «легитимным президентом».
Стихийные народные митинги в Белоруссии не сбавляют оборотов, акции против действующего президента Александра Лукашенко, победившего на выборах в очередной раз, проходят почти в каждом крупном городе республики. Пятая ночь протестов неожиданно привела к исполнению одного из главных требований демонстрантов — выпуску задержанных из мест временного заключения.
По официальным данным, в ходе акций, которые начались вечером 9 августа, задержали почти 7 тыс. человек. Как не раз отмечали независимые СМИ, в Минске практически нет мест для размещения протестующих, людей задерживали и доставляли в РУВД, СИЗО и даже тюрьмы — зачастую «без официального предъявления обвинений».
Белорусские власти начали отпускать задержанных к вечеру 13 августа, об этом объявила председатель Совета республики Наталья Кочанова. По ее словам, под обязательство о неучастии в несанкционированных мероприятиях было выпущено уже более 1 тысячи человек, в том числе несовершеннолетних.
Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни, и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении.
Наталья Кочанова
председатель Совета республики
Пытки и жестокость силовиков
В то же время в СМИ и социальных сетях начали появляться истории освобожденных белорусов, которые рассказывали о жестких избиениях в следственных изоляторах, пытках и «атмосфере страха» в местах временного заключения.
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Как пишет издание Tut.by, у стен изоляторов были слышны крики и стоны людей, а когда задержанных начали отпускать, многих из места заключения увозили с помощью машин скорой помощи — вероятно, люди не могли самостоятельно идти из-за полученных травм, что подтвердили журналистам несколько активистов.
Изолятор на Окрестина сейчас. Не оглашают списки, люди стоят часами, много скорых. Ничего не говорят. Волонтеры помогают, но просят только не кричать на ментов, иначе они выводят задержанных во двор и избивают. А кто выкрикивает фамилию и просит освободить - дают максимально. pic.twitter.com/gqZa5vez6D
Я взрослый мужик, но я кричал. Я так думаю, бьют по ночам, чтобы не было свидетелей. Лютовал именно ОМОН, сотрудники самого изолятора вели себя более или менее нормально. Нас выгоняли во внутренний дворик люди в черном, ставили на колени, это их вообще любимое развлечение, и били резиновыми дубинками по ногам, спине, потом заставляли приседать.
Силовики начали выпускать людей из изолятора временного содержания в Минске около двух часов утра. Заместитель министра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков заявил, что за четыре часа из ИВС должны быть отпущены все задержанные активисты. При этом информацию о пытках он подтвердить отказался.
В свою очередь глава ведомства Юрий Караев заявил, что берет ответственность за травмы случайных людей на акциях протеста в республике. По его словам, при любой массовой акции при пресечении нарушений общественного порядка так случается.
«Вот за этих людей, тех, кому досталось, я как командир хочу взять на себя ответственность и извиниться чисто по-человечески перед этими людьми. Есть действительно мирные люди, попавшие “под раздачу”, а есть те, кто маскируется под мирное население», — отметил Караев.
К слову, министр не упустил момент с массовым задержанием журналистов разных стран во время протестов, сказав, что выступает против насилия в отношении сотрудников прессы.
Однако Караев подчеркнул, что журналистам не стоит «лезть в самое пекло», если они не хотят быть задержанными.
«Нелегитимный президент»
Впрочем, несмотря на решения властей отпустить задержанных, акции протеста были продолжены. Они проходили в формате «живых цепей» солидарности, автомобильных протестов и обычных мирных демонстраций. В то же время за 13 августа увеличилось число участников «всеобщей забастовки» рабочих — к протесту присоединились железнодорожники, сотрудники крупных государственных предприятий и представители других профессий.
Серьезное сопротивление силовики людям ночью 14 августа не оказывали, хотя местные СМИ сообщали о ряде точечных задержаний. Однако вместо открытого подавления в социальных сетях начали появляться спорные материалы, предположительно, с участием военных.
На роликах солдаты показывали боевые патроны и говорили о том, что едут подавлять демонстрации.
Подобные материалы вызвали опасения в белорусских Telegram-каналах, так как инциденты с использованием боевых патронов уже были зафиксированы. Милиционеры как минимум применяли оружие к людям, совершавшим наезд на сотрудников ГАИ — таких случаев насчитывается уже 11.
К слову, вместе с ночными протестами с Запада продолжили поступать сигналы о поддержке активистов. Европейские страны активно обсуждают возможность введение санкций против республики из-за «несвободных и несправедливых выборов», ряд политиков даже поставили под сомнение целесообразность проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году в Белоруссии.
Однако, пожалуй, самым ярким стало заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Лукашенко больше нельзя считать легитимным лидером. По его словам, в Белоруссии не было свободных демократических выборов.
«Если мы будем пассивно наблюдать за происходящим, Белоруссия, возможно, будет полностью интегрирована в состав России. Мы — не только Литва, но и весь Евросоюз — заинтересованы в том, чтобы Белоруссия была стабильным, демократическим и суверенным государством», — резюмировал литовский политик.