Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Конструктор-энтузиаст из Архангельска собирает вездеходы Артем Шубин начал собирать вездеходы около 12 лет назад
Фоторепортажи
12Названы лучшие фото животных, сделанные в зоопарках и аквариумах
8Извержение стратовулкана Синабунг
11:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко: я пока живой и не за границей

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по работе строительной отрасли, что находится в стране, передает БелТА.

Источник: AP 2020

Ранее в СМИ появилась информация, что его самолет покинул страну. Появились предположения, что Лукашенко покинул страну на фоне протестов.

«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые “свядомыя” раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — сказал Александр Лукашенко.

Он также заявил, что забастовки рабочих могут негативно отразиться на будущей работе предприятий, например, «Беларуськалия». «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал президент.

При этом он заявил, что «трудовые коллективы — основа страны, однако «если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим».

Следите за развитием темы Выборы президента в Белоруссии
 Подробности расстрела протестующих в Белоруссии
Михаила Ефремова вынесли из суда в реанимацию
Число случаев коронавируса в России превысило 910 тысяч
Какие выплаты на детей положены с 1 сентября
Россияне отказываются от использования «крупной» мелочи
Американец установил рекорд скорости, разогнавшись до 750 км/ч
«Барселона» вылетит из Лиги чемпионов: анонс главного матча дня
Продавец случайно вытянул пенсионеру счастливый лотерейный билет
Gnezdo.ru
Эту фразу Моргунова Гайдай не смог простить
Обычай чеченской свадьбы: что делают с девушкой
Сын Королевой затмил Тарзана: красивей, чем он
Найдёте кота среди сов? 99% не могут
Hi-Tech
«Сбербанк» сделал платной важную функцию Банк будет брать плату за сообщения о списании средств или пополнении баланса
Авто
Три законных способа платить меньше за содержание авто Содержать машину с каждым днем становится все дороже: транспортный налог, страховка, расходы на топливо, техническое обслуживание, парковку и многое другое. Авто Mail.ru рассказывает, что можно предпринять автовладельцу, чтобы законно платить меньше
Кино
Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду Ведущая готовится к участию в «Ледниковом периоде» в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Отыскали старую сберкнижку? Поздравляю - вы богаты
Кумир СССР Овсиенко: как она выглядит сейчас
Помните Александру? Смотри, что с ней стало: фото
Самая красивая межрасовая пара показала дочь
Новости партнеров
Не угадаете, кто из бывших республик больше всего хочет обратно в СССР
Только посмотрите, что скрывают наши смартфоны
Крымские пожарные спасли Бахчисарайский район от пожара
6 мужчин Татьяны Арнтгольц
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
Как обновить ремонт своими руками за месяц отпуска
«Черкизон»: как в 2020 году выглядит территория одиозного рынка
Многоквартирный дом в российском регионе смыло дождем
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь