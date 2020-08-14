11:44 (мск), источник: Коммерсантъ
Лукашенко: я пока живой и не за границей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на совещании по работе строительной отрасли, что находится в стране, передает БелТА.
Ранее в СМИ появилась информация, что его самолет покинул страну. Появились предположения, что Лукашенко покинул страну на фоне протестов.
«Для начала я, пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые “свядомыя” раскручивают: президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», — сказал Александр Лукашенко.
Он также заявил, что забастовки рабочих могут негативно отразиться на будущей работе предприятий, например, «Беларуськалия». «Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», — сказал президент.
При этом он заявил, что «трудовые коллективы — основа страны, однако «если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим».