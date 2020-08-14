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12:29 (мск), источник: Известия

Тихановская выступила с новым обращением

Принимавшая участие в выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с новым обращением.

Источник: Известия

Она заявила что на участках с корректным подсчетом голосов за нее проголосовали 60−70% избирателей. Соответствующее видеообращение опубликовано на YouTube-канале «Страна для жизни» в пятницу, 14 августа.

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«Нас, сторонников перемен, большинство, этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой — 90%», — сказала Тихановская.

Политик считает, что защищать истинные итоги выборов в Белоруссии необходимо только ненасильственными мирными способами и призвала власти страны остановить насилие и пойти на диалог.

Она предложила мэрам белорусских городов 15—16 августа выступить инициаторами мирных акций.

Кандидат на выборах президента Белоруссии отметила, что в Белоруссии «появляются новые мирные акции», например, «цепи солидарности женщин с цветами», которые «абсолютно невоинственные». По ее словам, это показывает миру, что белорусы — «честные и открытые люди», которые против насилия.

Она поблагодарила сотрудников, которые «отказались выполнять преступные приказы против своих граждан» и тех, кто не побоялся объявить забастовку на предприятиях. «Наши голоса должны быть услышаны», — заключила она.

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