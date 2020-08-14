12:29 (мск), источник: Известия
Тихановская выступила с новым обращением
Принимавшая участие в выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила с новым обращением.
Она заявила что на участках с корректным подсчетом голосов за нее проголосовали 60−70% избирателей. Соответствующее видеообращение опубликовано на
«Нас, сторонников перемен, большинство, этому есть документальное подтверждение — копии протоколов. Там, где комиссии посчитали голоса честно, моя поддержка составила от 60 до 70%, а в Новой Боровой — 90%», — сказала Тихановская.
Политик считает, что защищать истинные итоги выборов в Белоруссии необходимо только ненасильственными мирными способами и призвала власти страны остановить насилие и пойти на диалог.
Кандидат на выборах президента Белоруссии отметила, что в Белоруссии «появляются новые мирные акции», например, «цепи солидарности женщин с цветами», которые «абсолютно невоинственные». По ее словам, это показывает миру, что белорусы — «честные и открытые люди», которые против насилия.
Она поблагодарила сотрудников, которые «отказались выполнять преступные приказы против своих граждан» и тех, кто не побоялся объявить забастовку на предприятиях. «Наши голоса должны быть услышаны», — заключила она.