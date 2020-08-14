14:14 (мск), источник: Lenta.Ru
ЦИК Белоруссии огласил итоги президентских выборов
Центральная избирательная комиссия Белоруссии огласила окончательные итоги выборов и назвала имя президента. Об этом сообщает Tut.by.
По данным ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовало 80,1 процента избирателей, за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1 процента.
Депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая получила 1,6 процента голосов, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев — 1,2 процента, а председатель Белорусской
Тихановская первой подала жалобу в ЦИК, заявив, что не признает официальных результатов выборов. В оппозиционном штабе считают, что независимо собранные данные с участков показывают, что выборы выиграла она, заручившись поддержкой 70−80 процентов избирателей. Впоследствии примеру Тихановской последовали Канопацкая, Дмитриев и Черечень. ЦИК отклонил их жалобы.
В Белоруссии шестой день продолжаются протесты. Граждане выступают против официальных результатов президентских выборов. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.
Оппозиция требует положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, а также провести честные выборы.