15:36 (мск), источник: Коммерсантъ
В Белоруссии складывается нерабочая обстановка
Протесты перекинулись с улиц на предприятия.
Александру Лукашенко, который, по данным белорусского ЦИКа, убедительно победил на выборах президента страны, все труднее доказывать свою правоту согражданам. Теперь пересчета голосов требуют не только протестующие на улицах, которых Лукашенко называл бездельниками, но и сотрудники крупнейших предприятий страны — до недавнего времени «ядерный электорат» бессменного белорусского лидера. Впрочем, о полномасштабных забастовках, которые могли бы оказать влияние на производственный процесс, речи пока не идет. Кроме того, белорусы осваивают другую форму ненасильственного протеста — демонстративное увольнение.
Свой шестой президентский срок он решил начать с символического шага, который, судя по всему, задумывался заранее и теперь приобрел совершенно новое значение. Если в среду Александр Лукашенко был на заседании Совбеза, где говорил, что протестующие — это «люди с криминальным прошлым и безработные», то в четверг он был на другом заседании — «по актуальным вопросам
Между тем возвращение президента к привычной для него роли
В четверг рабочие целого ряда предприятий выступили с протестными акциями. Сценарии развития ситуации были разные —
В СМИ также попало много видеороликов, на которых рабочие проводят своеобразное голосование поднятием рук, чтобы доказать руководству свою правоту. За Александра Лукашенко рук практически нет, а за Светлану Тихановскую поднимают почти все.
При этом в
Еще одной формой протеста за последние два дня стало увольнение по собственному желанию. Так поступили, в частности, около десяти журналистов государственных СМИ, таких как «Беларусь 1», СТВ и Первое белорусское радио, а также сотрудник администрации президента Белоруссии, юрист Артем Проскалович. «Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе», — объяснил он. «Главный посыл? Людей за дураков держать нельзя. Общество выросло, стало образованнее, — написал в своем аккаунте в Instagram уже бывший корреспондент “Беларусь 1” Александр Лучонок.— Вся информация, которая транслируется, четко выверена, не один раз прочитана редакторами и идеологами. Есть определенная тактика: планирование, стратегия влиять на наши умы. Основная суть — аккуратно и ненавязчиво внушать людям, что наша страна не находится в застое». В соцсетях также начали появляться видеоролики, на которых видно, как люди, заявляющие, что раньше служили в силовых органах Белоруссии, выбрасывают свою форму.
Белорусский политолог Александр Федута увидел в таких акциях важный признак перемен, которые могут стать необратимыми. «Ключ к переменам только один — низовая номенклатура, которая чувствует, что народ успокоить нельзя. В этом отношении пример Жодино показателен — мэр вышел без милиции и пытался успокоить людей. А приехавший министр промышленности Петр Пархомчик, который
Кирилл Кривошеев