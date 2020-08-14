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15:36 (мск), источник: Коммерсантъ

В Белоруссии складывается нерабочая обстановка

Протесты перекинулись с улиц на предприятия.

Источник: Reuters

Александру Лукашенко, который, по данным белорусского ЦИКа, убедительно победил на выборах президента страны, все труднее доказывать свою правоту согражданам. Теперь пересчета голосов требуют не только протестующие на улицах, которых Лукашенко называл бездельниками, но и сотрудники крупнейших предприятий страны — до недавнего времени «ядерный электорат» бессменного белорусского лидера. Впрочем, о полномасштабных забастовках, которые могли бы оказать влияние на производственный процесс, речи пока не идет. Кроме того, белорусы осваивают другую форму ненасильственного протеста — демонстративное увольнение.

Тем временем Александр Лукашенко вновь вживается в роль, которую играет с 1994 года, — народного президента, который знает в стране каждый колхоз и каждый завод.

Свой шестой президентский срок он решил начать с символического шага, который, судя по всему, задумывался заранее и теперь приобрел совершенно новое значение. Если в среду Александр Лукашенко был на заседании Совбеза, где говорил, что протестующие — это «люди с криминальным прошлым и безработные», то в четверг он был на другом заседании — «по актуальным вопросам топливно-энергетического комплекса», где речь в первую очередь шла о новой АЭС в Островце. «Строительство первого энергоблока завершено, в реактор загружены кассеты с топливом. Впереди еще один важнейший этап — включение атомной станции в энергосистему страны и выход первого энергоблока на полную мощность», — сказал Александр Лукашенко, дав понять, что намерен посетить это мероприятие лично.

Между тем возвращение президента к привычной для него роли президента-хозяйственника происходит на непривычном фоне: его ядерный электорат все громче выражает свое недовольство.

Минувший четверг подтвердил: как бы Александру Лукашенко ни хотелось утверждать, что против него выступают только враги страны и «безработные», это на самом деле не так.

В четверг рабочие целого ряда предприятий выступили с протестными акциями. Сценарии развития ситуации были разные — где-то некоторые сотрудники объявили забастовку, а где-то удовлетворились встречей с начальством и составлением обращения к органам власти. Такие акции были проведены, в частности, на гродненских предприятиях «Терразит», «Гродно Азот» и «Гродножилстрой». Газета «Вечерний Гродно» опубликовала фотографию документа, составленного на бланке «Белхимпрофсоюза». В нем организация призывает направить обращение «в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с предложением проведения проверки правильности процедуры по подсчету голосов», а также в МВД — «с требованием немедленно прекратить жестокость и чрезмерное применение силы».

Источник: Reuters

В СМИ также попало много видеороликов, на которых рабочие проводят своеобразное голосование поднятием рук, чтобы доказать руководству свою правоту. За Александра Лукашенко рук практически нет, а за Светлану Тихановскую поднимают почти все.

Однако главной новостью стали выступления сотрудников промышленных гигантов — таких как БелАЗ, МАЗ и Минский тракторный завод.

При этом в пресс-службах предприятий журналистов заверяли: ни о каких забастовках речи не идет, просто происходят внеплановые встречи работников с руководством и представителями властей. Так, к людям вышел мэр города Жодино, где расположен БелАЗ, Дмитрий Заблоцкий. Но разговор получился не самым приятным: сначала ему, опять же поднятием рук, продемонстрировали, что за Александра Лукашенко почти никто не голосовал, а затем предложили в восемь часов вечера выйти на улицы города, чтобы своими глазами увидеть действия силовиков. Заблоцкий пообещал пройтись по городу и поставил условие: ОМОН уйдет из города через полчаса после того, как власти убедятся, что нет угрозы захвата административных зданий.

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Еще одной формой протеста за последние два дня стало увольнение по собственному желанию. Так поступили, в частности, около десяти журналистов государственных СМИ, таких как «Беларусь 1», СТВ и Первое белорусское радио, а также сотрудник администрации президента Белоруссии, юрист Артем Проскалович. «Более не считаю возможным быть юристом на государственной службе», — объяснил он. «Главный посыл? Людей за дураков держать нельзя. Общество выросло, стало образованнее, — написал в своем аккаунте в Instagram уже бывший корреспондент “Беларусь 1” Александр Лучонок.— Вся информация, которая транслируется, четко выверена, не один раз прочитана редакторами и идеологами. Есть определенная тактика: планирование, стратегия влиять на наши умы. Основная суть — аккуратно и ненавязчиво внушать людям, что наша страна не находится в застое». В соцсетях также начали появляться видеоролики, на которых видно, как люди, заявляющие, что раньше служили в силовых органах Белоруссии, выбрасывают свою форму.

Белорусский политолог Александр Федута увидел в таких акциях важный признак перемен, которые могут стать необратимыми. «Ключ к переменам только один — низовая номенклатура, которая чувствует, что народ успокоить нельзя. В этом отношении пример Жодино показателен — мэр вышел без милиции и пытался успокоить людей. А приехавший министр промышленности Петр Пархомчик, который когда-то был директором БелАЗа, хамил и заставлял людей замолчать, — заявил собеседник “Ъ”.— Сейчас чем выше чиновник, тем он менее адекватен. Низовые чиновники и силовики понимают, что это добром не кончится, и даже пытаются извиняться за применение силы».

Кирилл Кривошеев

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