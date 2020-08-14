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16:03 (мск), источник: Известия

Тихановская инициирует создание совета для трансфера власти в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что инициирует создание в стране координационного совета для обеспечения трансфера власти. Об этом она заявила в своем Telegram-канале в пятницу, 14 августа.

Источник: Reuters

«Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан», — сказала она.

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Оппозиционер выразила готовность к диалогу с властями Белоруссии и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь организовать такой диалог. Одним из условий для диалога она считает необходимость возбуждения уголовного дела против приказывавших «избивать и стрелять в людей».

Тихановская также призвала власти своей страны отпустить всех задержанных в ходе протестных акций.

Ранее в пятницу белорусский ЦИК огласил итоговые результаты выборов президента страны. Согласно им, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Тихановскую — 10,1%. В штабе Тихановской не признали официальных итогов выборов.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах страны люди, несогласные с итогами выборов, начали выходить на улицы.

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Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, помповые ружья, слезоточивый газ и резиновые пули. В столкновениях есть пострадавшие с обеих сторон и один погибший демонстрант.

К митингующим на улицах присоединились рабочие предприятий, они устраивают забастовки.
Кроме того, прошли задержания демонстрантов и журналистов, в том числе российских.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах и принес извинения.

По данным МВД Белоруссии на 14 августа, более 2 тыс. задержанных на акциях протеста отпустили домой. Ранее граждане, которых освободили из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске, рассказали об избиениях со стороны силовиков.

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