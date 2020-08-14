Тихановская инициирует создание совета для трансфера власти в Белоруссии

«Я поручаю своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан», — сказала она.
Оппозиционер выразила готовность к диалогу с властями Белоруссии и обратилась к международному сообществу с просьбой помочь организовать такой диалог. Одним из условий для диалога она считает необходимость возбуждения уголовного дела против приказывавших «избивать и стрелять в людей».
Тихановская также призвала власти своей страны отпустить всех задержанных в ходе протестных акций.
Ранее в пятницу белорусский ЦИК огласил итоговые результаты выборов президента страны. Согласно им, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей, за Тихановскую — 10,1%. В штабе Тихановской не признали официальных итогов выборов.
Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. После оглашения предварительных результатов в Минске и других городах страны люди, несогласные с итогами выборов, начали выходить на улицы.
Для разгона протестующих силовики использовали светошумовые гранаты, помповые ружья, слезоточивый газ и резиновые пули. В столкновениях есть пострадавшие с обеих сторон и один погибший демонстрант.
К митингующим на улицах присоединились рабочие предприятий, они устраивают забастовки.
Кроме того, прошли задержания демонстрантов и журналистов, в том числе российских.
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев взял на себя ответственность за травмы случайных людей на протестах и принес извинения.
По данным МВД Белоруссии на 14 августа, более 2 тыс. задержанных на акциях протеста отпустили домой. Ранее граждане, которых освободили из изолятора временного содержания на улице Окрестина в Минске, рассказали об избиениях со стороны силовиков.