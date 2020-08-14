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16:14 (мск), источник: Forbes

«Здесь похоронено наше будущее»: жители Белоруссии шестой день подряд выходят на улицы

На шестой день протестов в Белоруссии акции организовали сотрудники метро, программисты, учителя и таксисты. К некоторым минским школам выпускники второй день несут свои дипломы и грамоты, а также свечи и венки, считая их местами, где было «похоронено» будущее.

Источник: Reuters

Жители Белоруссии в пятницу начали снова выходить на улицы, протестуя против фальсификации президентских выборов. С раннего утра утра TUT.BY начал сообщать о собраниях протестующих на белорусских предприятиях — например, на минском заводе имени Козлова и Белорусском металлургическом заводе в городе Жлобин. Протесты и забастовки также проходят во многих других городах и деревнях Белоруссии — например, в Гродно, Гомеле, Витебске, Могилеве, Пинске и Боровлянах.

Источник: Reuters

В районе 13:30 по Минску (время совпадает с московским) сайт сообщил, что в центр столицы идет «колонна солидарности», к которой присоединились тысячи людей. Многие из них несли в руках белые цветы или плакаты.

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Колонной по Минску проехали и таксисты, отмечает TUT.BY. «Вчера многие таксисты ездили в Жодино, чтобы забрать оттуда вышедших на свободу людей. А сегодня мы решили объединиться, чтобы поддержать девушек, которые стоят на проспекте Дзержинского. Будем дарить им цветы», — пояснял сайту один из участников акции. С 12:00 таксисты покупали воду, еду и цветы для стоящих в «цепях солидарности».

В 10 утра к автомобильной трассе МКАД в белорусской столице вышли IT-специалисты Парка высоких технологий, передает TUT.BY. Некоторые из участников акции взяли с собой клавиатуры. Они пояснили сайту, что работают программистами, а потому это их «рабочий инструмент». Отсылки к технологической тематике можно было заметить и на плакатах протестующих. На них, например, было написано «404 Justice not found» («Справедливость не обнаружена») или «500 Internal severe terror» («Внутренний жестокий террор»).

Судя по видео, многие из протестующих также принесли с собой бело-красно-белые флаги, которые стали одним из символов белорусской оппозиции.

Протестовать вышли и сотрудники минского метрополитена, отмечает TUT.BY. На столичной площади Независимости собралось около 150 человек. Они стояли в рабочей форме с листовками, на которых, например, было написано «Мы за честный подсчет голосов» и «Следующая станция — «Новый президент». На улицу вышли технические работники, электромонтеры и обслуживающий персонал, передает сайт. Начальник службы электроснабжения метро Александр Мышковский сообщил, что выступает против насилия и не возражает против акции солидарности, указывает TUT.BY. «Наш директор — хороший человек, он тоже против насилия», — отметил Мышковский.

Источник: Reuters

Кроме того, к зданию филармонии в Минске, по данным TUT.BY, вышли около 250 учителей. Они взяли с собой колокольчики учебники, а также плакаты с надписями «Мы супраць гвалту» («Мы против насилия») и «Учителя против насилия». Поддержать учителей пришли их ученики с букетами белых хризантем и роз, а также кандидат в президенты Андрей Дмитриев и Мария Колесникова — член объединенного штаба основной соперницы Александра Лукашенко Светланы Тихановской. За час у филармонии образовалось три цепочки учителей, которые в 12:00 выдвинулись к Белорусскому государственному педагогическому университету. Ближе к концу акции учителя пошли положить цветы к министерству образования, а остальные стали расходиться.

К некоторым минским школам и гимназиям выпускники второй день несут свои дипломы, грамоты, медали, свечи и венки, отмечает TUT.BY. Сайт поясняет, что люди недовольны подсчетом голосов в избирательных комиссиях. В качестве протеста минские выпускники также приносят к школам свои выпускные ленты. На одном из фото запечатлены эта символика и плакат с надписью «Здесь похоронено наше будущее». Тему метафорической смерти на выборах подняли и участницы акции «Похороны голоса» в Минске. Они пришли с плакатами «Здесь умер мой голос» и «На самом деле нас еще больше».

Александр Пятин

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