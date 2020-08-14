Тысячи протестующих вышли к дому правительства в Минске

Тысячи протестующих в пятницу вечером прошли шествием по центру Минска и вышли к дому правительства на площади Независимости, пишет новостной портал TUT.BY. Onliner также пишет, что на площади находятся несколько тысяч участников шествия.
Протестующие остановились в 100 м от входа в здание, кричат «Выходи!», «Разговор!», «Власть — к ответу», «Трибунал». Сотрудники ОМОНа, которые охраняют дом правительства, опустили щиты, девушки начали дарить им цветы и обнимать, пишет TUT.BY.
Среди протестующих — работники Минского тракторного завода (МТЗ), которые еще около 10 утра устроили собрание на предприятии. Пресс-секретарь завода сообщила «Sputnik Беларусь», что из-за митинга была приостановлена работа некоторых цехов. К рабочим приезжал премьер Белоруссии Роман Головченко. Как передает TUT.BY, журналистов на встречу не пустили, и рабочие с премьером без прессы отказались общаться, вышли с территории завода и отправились колонной в центр к дому правительства. Уже в центре они встретились с протестующими против насилия, перекрыли проспект Независимости и общей колонной направились к дому правительства. Во время шествия колонна демонстрантов растянулась на несколько километров, пишет «Белсат».
Рабочие в колонне скандировали «Уходи!».
Помимо МТЗ, выступления рабочих происходили в пятницу и на других предприятиях Минска и всей страны. Рабочие Минского электротехнического завода собирались во дворе. На Минском моторном заводе появились листовки с призывом к забастовке, сообщает TUT.BY. По его информации, премьер Головченко ожидается в пятницу и на МАЗе. Там работники второй день подряд вышли на акцию солидарности, по данным TUT.BY — больше 1000 человек. Там тоже на территорию завода не пускают журналистов, люди скандировали «Прессу!».
Telegram-каналы цитируют слова Лукашенко о выступлениях рабочих: «Как мне доложили, на МАЗе или МТЗ был пример один: там 20 человек решили высказать свое мнение, бросили работу и пошли. Завпроизводством говорит: хорошо, идите ребята, у меня людей хватает, вся эта зарплата вот этих людей. Завернулись, обратно пошли на работу».
СМИ пишут, что на акции вышли сотрудники минского метрополитена, Минского завода колесных тягачей, несколько сотен рабочих Минского моторного завода, больше ста человек на крупнейшем минском строительном предприятии МАПИД, были выступления на Минском заводе шестерен.
Протестуют на Белорусском металлургическом заводе в Жлобине, на предприятии «Гродно Азот» к рабочим приехал мэр города. Были выступления на бобруйской «Белшине», новополоцком «Нафтане», Жабинсковском сахарном заводе, вышли сотрудники Парка высоких технологий с плакатами «Заводы, мы с вами». На «Брестгазаппарат» приехал мэр Бреста, он вышел к рабочим.