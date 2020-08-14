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19:48 (мск), источник: Forbes

Декларации 2020: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником

Чиновники Кремля и правительства опубликовали декларации за прошлый год. У кого из них самый высокий доход?

Источник: Пресс-служба Президента России

Из-за пандемии доходы госслужащих в этот раз стали известны позже обычного — до сих пор они традиционно публиковались в апреле. В этом материале мы собираем самое интересное об этой декларационной кампании.

Президент

Доход Владимира Путина за 2019 год составил 9,7 млн рублей. Это на 1,1 млн рублей больше, чем в 2018 году, когда Путин задекларировал доход 8,6 млн рублей. Состав недвижимого имущества президента за год не изменился: квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В автопарке главы государства остаются два раритетных ГАЗ М21, «Нива» и знаменитый прицеп «Скиф».

Правительство

Премьер Михаил Мишустин отчитался о доходе в 18,2 млн рублей (почти столько же, сколько за 2018-й).

Супруга Мишустина получила 54,8 млн рублей, что на 7 млн рублей больше прошлого отчетного периода. У них и их сына в собственности земельный участок площадью 5500 кв. м, жилой дом площадью 861,2 кв. м и квартира на 141,6 кв. м.

Министр промышленности Денис Мантуров задекларировал самый большой доход за год среди членов правительства и сотрудников Кремля: 586 млн рублей.

Общий с женой доход составил 595,2 млн рублей.

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На втором месте по доходам в правительстве вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который пришел в Белый дом из «Газпром медиа», — 432,3 млн рублей. Их общий с супругой доход за год составил 499,1 млн рублей.

Третий самый большой в правительстве доход за 2019 год у зампреда правительства и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, он задекларировал 180 млн рублей дохода. У супруги 2,6 млн рублей.

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о 14,9 млн рублей дохода. Общий с мужем доход составил 66,3 млн рублей.

Администрация президента

Среди чиновников Кремля больше всех за год заработал полпред президента в Госдуме Гарри Минх, он отчитался о 143,7 млн рублей дохода. Его супруга заработала 122,9 млн рублей.

Их суммарный доход — 266,7 млн рублей.

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Немногим меньше доход семьи пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Он задекларировал 14,6 млн рублей дохода. Его жена Татьяна Навка сообщила о полученных 235,9 млн рублей. Общий доход семьи — 250,5 млн рублей.

Бывший премьер Дмитрий Медведев заработал за год вместе с супругой 11 млн рублей.

Прошлогодний лидер по доходам, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров получил в 2019 году 20,4 млн рублей, а вместе с супругой и детьми — 27,4 млн рублей. Доход Комарова оказался в 32 раза ниже, чем он задекларировал по итогам 2018 года (659,3 млн).

Совет Федерации

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о 16,7 млн рублей дохода. У нее в собственности дачный участок и прилегающий к нему склон, дача и хозблок, а также квартира с машиноместом, три нежилых строения и одно недостроенное здание.

Миллиардер Сулейман Керимов задекларировал 32 млн рублей дохода. Его супруга получила 8,2 млн рублей. В собственности у жены Керимова 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м, еще две квартиры у семьи находятся в пользовании. Керимову принадлежит один автомобиль Maybach, два автомобиля в собственности у жены.

Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев отчитался о 2,7 млрд рублей дохода за 2019 год. Его супруга получила 31,9 млн рублей. Семья не первый год сообщает о столь значительных поступлениях средств: в 2018-м они задекларировали в общей сложности 2,372 млрд рублей.

Госдума

Председатель Госдумы Вячеслав Володин получил 100,3 млн рублей. Единоросс Григорий Аникеев — 2,4 млрд рублей дохода. Это самый большой результат среди членов нижней палаты парламента. Миллиардер Леонид Симановский — 1,2 млрд рублей. В 2019 году его задекларированный доход вырос на 158% в сравнении с результатом 2018-го. Еще один участник списка Forbes Андрей Скоч отчитался о 305 млн рублей. Это на 99 млн рублей больше, чем в 2018-м.

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