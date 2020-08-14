19:48 (мск), источник: Forbes
Декларации 2020: сколько заработал Путин и кто стал самым богатым чиновником
Чиновники Кремля и правительства опубликовали декларации за прошлый год. У кого из них самый высокий доход?
Доход Владимира Путина за 2019 год составил 9,7 млн рублей. Это на 1,1 млн рублей больше, чем в 2018 году, когда Путин задекларировал доход 8,6 млн рублей. Состав недвижимого имущества президента за год не изменился: квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м. В автопарке главы государства остаются два раритетных ГАЗ М21, «Нива» и знаменитый прицеп «Скиф».
Супруга Мишустина получила 54,8 млн рублей, что на 7 млн рублей больше прошлого отчетного периода. У них и их сына в собственности земельный участок площадью 5500 кв. м, жилой дом площадью 861,2 кв. м и квартира на 141,6 кв. м.
Общий с женой доход составил 595,2 млн рублей.
На втором месте по доходам в правительстве
Третий самый большой в правительстве доход за 2019 год у зампреда правительства и полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, он задекларировал 180 млн рублей дохода. У супруги 2,6 млн рублей.
Их суммарный доход — 266,7 млн рублей.
Немногим меньше доход семьи
Бывший премьер Дмитрий Медведев заработал за год вместе с супругой 11 млн рублей.
Прошлогодний лидер по доходам, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров получил в 2019 году 20,4 млн рублей, а вместе с супругой и детьми — 27,4 млн рублей. Доход Комарова оказался в 32 раза ниже, чем он задекларировал по итогам 2018 года (659,3 млн).
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о 16,7 млн рублей дохода. У нее в собственности дачный участок и прилегающий к нему склон, дача и хозблок, а также квартира с машиноместом, три нежилых строения и одно недостроенное здание.
Миллиардер Сулейман Керимов задекларировал 32 млн рублей дохода. Его супруга получила 8,2 млн рублей. В собственности у жены Керимова 1/3 квартиры площадью 53,5 кв. м, еще две квартиры у семьи находятся в пользовании. Керимову принадлежит один автомобиль Maybach, два автомобиля в собственности у жены.
Сенатор от Камчатки Валерий Пономарев отчитался о 2,7 млрд рублей дохода за 2019 год. Его супруга получила 31,9 млн рублей. Семья не первый год сообщает о столь значительных поступлениях средств: в 2018-м они задекларировали в общей сложности 2,372 млрд рублей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин получил 100,3 млн рублей. Единоросс Григорий Аникеев — 2,4 млрд рублей дохода. Это самый большой результат среди членов нижней палаты парламента. Миллиардер Леонид Симановский — 1,2 млрд рублей. В 2019 году его задекларированный доход вырос на 158% в сравнении с результатом 2018-го. Еще один участник списка Forbes Андрей Скоч отчитался о 305 млн рублей. Это на 99 млн рублей больше, чем в 2018-м.