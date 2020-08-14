Лукашенко призвал всех успокоиться и дать время навести порядок

«Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», — сказал президент на совещании с членами Совета безопасности (цитата по БелТА).
Организаторами протестов глава государства в очередной раз назвал силы из-за границы. «Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — добавил он.
Кто именно и как организует протесты, глава государства не уточнил.
Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз.
Александр Лукашенкопрезидент Белоруссии
При этом Лукашенко заявил, что первыми насилие проявляют протестующие. «Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан.— “Ъ”), а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ… Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает», — добавил он.
Всех белорусов Александр Лукашенко призвал не выходить на улицы. «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — сказал он.
Ранее президент Белоруссии назвал протестующих овцами и заявил, что ими управляют силы из Великобритании, Польши и Чехии.