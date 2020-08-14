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19:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Лукашенко призвал всех успокоиться и дать время навести порядок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал продолжающиеся шестой день протесты в стране. Сегодня, 14 августа, забастовку объявили сразу несколько крупных заводов страны. Несколько тысяч протестующих собрались на площади Независимости у Дома правительства в Минске.

Источник: AP 2020

«Мне что делать в этой ситуации? Вы хотите, чтобы я сидел и ждал, пока Минск вверх перевернут? Так мы потом не стабилизируем обстановку. Поэтому надо остановиться, взять голову в руки и успокоиться. И дать нам навести порядок, разобраться с теми, кто приехал сюда», — сказал президент на совещании с членами Совета безопасности (цитата по БелТА).

Организаторами протестов глава государства в очередной раз назвал силы из-за границы. «Мы сегодня уже абсолютно четко видим, что происходит. Видим сегодня действующих лиц. Как мы и говорили, заводаторами этого всего и организаторами являются люди из заграницы. В первых рядах идут люди с криминальным прошлым, притом приличным криминальным прошлым. Ну и наши — где дети, где не совсем уже дети», — добавил он.

Кто именно и как организует протесты, глава государства не уточнил.

Я не могу сегодня предъявить претензии к кому бы то ни было. Не могу. Потому что вы видите, как развивается ситуация. Единственное, попрошу и министра, и других: мы все-таки славяне, если уже человек упал и лежит, его не надо избивать. То есть должен быть определенный тормоз.
Александр Лукашенко
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При этом Лукашенко заявил, что первыми насилие проявляют протестующие. «Это что, омоновцам это надо или милиции? Да они тренировались спокойно, в этой казарме жили. Но они вышли, чтобы защитить их (граждан.— “Ъ”), а они их в спину. С ножами, заточками, на ГАИ… Это ж специально! Мы же с вами понимаем, кто это делает», — добавил он.

Всех белорусов Александр Лукашенко призвал не выходить на улицы. «Не высовывайтесь вы сейчас на улицы! Поймите, что вас и наших детей используют как пушечное мясо! Сегодня уже понаехали сюда из Польши, Голландии, Украины, с этой открытой России, Навального и так далее и тому подобное. Уже агрессия началась против страны», — сказал он.

Ранее президент Белоруссии назвал протестующих овцами и заявил, что ими управляют силы из Великобритании, Польши и Чехии.

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ТАСС
Событий пока нет
Источник трансляции: ТАСС
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