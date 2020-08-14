21:17 (мск), источник: Известия
В ЕС подтвердили планы о введении санкций против Белоруссии
Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок 14 августа подтвердил, что главы МИД 27
Он отметил, что встреча министров и обсуждение темы санкций со стороны ЕС в адрес Белоруссии состоялась. Кроме того, по его словам, был достигнут консенсус в том, что выборы были сфальсифицированны.
«ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов», — написал Корчок в своем Twitter.
Ранее в пятницу 14 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести новые санкции против Белоруссии. Таким образом, по ее мнению, Евросоюз продемонстрирует поддержку права людей на свободу и демократию.
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель осудила жестокое обращение с протестующими, а официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт призвал освободить всех задержанных.
В то же время оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти и попросила европейские страны помочь в организации диалога с белорусским правительством.
Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане из разных городов страны отказались признавать итоги выборов. Люди, вышедшие на улицы, столкнулись с противодействием силовиков и пострадавшие были с обеих сторон.