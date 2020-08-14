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21:17 (мск), источник: Известия

В ЕС подтвердили планы о введении санкций против Белоруссии

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок 14 августа подтвердил, что главы МИД 27 стран-членов Евросоюза (ЕС) приняли политическое решение о введении индивидуальных санкций против Белоруссии.

Источник: Reuters

Он отметил, что встреча министров и обсуждение темы санкций со стороны ЕС в адрес Белоруссии состоялась. Кроме того, по его словам, был достигнут консенсус в том, что выборы были сфальсифицированны.

«ЕС начинает работать над индивидуальными целевыми мерами против тех, кто несет ответственность за насилие в отношении мирных протестующих и фальсификацию выборов», — написал Корчок в своем Twitter.

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Ранее в пятницу 14 августа председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ввести новые санкции против Белоруссии. Таким образом, по ее мнению, Евросоюз продемонстрирует поддержку права людей на свободу и демократию.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель осудила жестокое обращение с протестующими, а официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт призвал освободить всех задержанных.

В то же время оппозиционный кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что инициирует создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти и попросила европейские страны помочь в организации диалога с белорусским правительством.

Массовые протесты в Белоруссии начались 9 августа, после того как граждане из разных городов страны отказались признавать итоги выборов. Люди, вышедшие на улицы, столкнулись с противодействием силовиков и пострадавшие были с обеих сторон.

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