В Минске акция у Дома правительства завершилась без задержаний

На площади Независимости перед Домом правительства протестующие расправили длинную белую ленту. На памятник у Дома правительства повесили плакат «Тихановская — президент и верховный главнокомандующий Республики Беларусь». Некоторые пришедшее требовали разговора с представителями власти: премьер-министром или мэром Минска.
Акция закончилась аплодисментами протестующих. Покидая площадь, митингующие заявили о намерении приходить сюда каждый день. После завершения акции силовики также покинули площадь.
Массовые акции протеста также прошли в Гродно, Бобруйске, Бресте, Лиде, Жабинке, Гомеле. Некоторые акции собрали несколько тысяч человек. Задержаний в этих городах также не было. Кроме того, сразу несколько заводов Белоруссии объявили о начале забастовки.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 14 августа, призвал протестующих разойтись и дать властям время «навести порядок». Организаторами протестов глава государства в очередной раз назвал силы из-за границы.