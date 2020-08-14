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23:37 (мск), источник: Коммерсантъ

В Минске акция у Дома правительства завершилась без задержаний

Протестующие, собравшиеся несколько часов назад у Дома правительства в центре Минска, разошлись. Точное количество участников стихийного митинга неизвестно. СМИ сообщают о нескольких тысячах пришедших. Полиция и военные не препятствовали собравшимся.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На площади Независимости перед Домом правительства протестующие расправили длинную белую ленту. На памятник у Дома правительства повесили плакат «Тихановская — президент и верховный главнокомандующий Республики Беларусь». Некоторые пришедшее требовали разговора с представителями власти: премьер-министром или мэром Минска.

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Акция закончилась аплодисментами протестующих. Покидая площадь, митингующие заявили о намерении приходить сюда каждый день. После завершения акции силовики также покинули площадь.

Массовые акции протеста также прошли в Гродно, Бобруйске, Бресте, Лиде, Жабинке, Гомеле. Некоторые акции собрали несколько тысяч человек. Задержаний в этих городах также не было. Кроме того, сразу несколько заводов Белоруссии объявили о начале забастовки.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сегодня, 14 августа, призвал протестующих разойтись и дать властям время «навести порядок». Организаторами протестов глава государства в очередной раз назвал силы из-за границы.

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