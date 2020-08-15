Украина выразила сожаление о передаче Белоруссией задержанных россиян

«Украина с сожалением воспринимает решение Республики Беларусь передать России ранее задержанную группу лиц, принадлежащих к частной военной компании “Вагнер”. Безусловно, Республика Беларусь — независимое государство с собственной позицией, но украинская сторона ожидала более юридически корректного и взвешенного решения», — говорится в сообщении офиса президента Украины в Telegram.
Ранее Украина настаивала на выдаче ей 28 из 33 задержанных, так как они, по версии Киева, участвовали в событиях в Донбассе. Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил, что Киев будет учитывать принятое Минском решение в будущем. «Пока что этим людям удалось ускользнуть сухими из воды, но это далеко не конец истории (впрочем, есть еще Интерпол)», — написал господин Енин на своей странице в Facebook.
33 гражданина РФ были задержаны в Белоруссии 29 июля. В КГБ утверждали, что они бойцы «ЧВК Вагнера» и прибыли в страну для подготовки массовых беспорядков. По версии Москвы, россияне — сотрудники ЧОПа и находились в стране транзитом. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о подготовке к массовым беспорядкам.