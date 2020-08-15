Премьер-министр Болгарии предложил изменить Конституцию на фоне протестов

01:47 (мск), источник: РБК
«Пришло время для ответственности и решительности. Пришло время не только для смены политической системы, но и для перезагрузки государства. Необходимость перезагрузки политической модели нельзя больше откладывать», — заявил Борисов.
«Нынешняя Конституция была принята в другой исторический период, при других политических обстоятельствах, при другом международном статусе нашей страны <…>, и время показало, что без изменения Основного закона мы не сможем ответить на современные вызовы», — заявил премьер.
Вместо него в случае принятия новой Конституции появятся Судебный совет судей и Судебный совет прокуроров, которые будут отдельно рассматривать кадровые вопросы, касающиеся судей и прокуроров и следователей. Изменения также предполагают ограничение мандата главного прокурора Болгарии, председателей Верховного кассационного и Верховного суда с семи до пяти лет.
«Когда Народное собрание примет решение о проведении выборов в Великое народное собрание в соответствии с Конституцией, в тот же день я уйду с поста
Поводом для выступлений стали обыски в администрации президента страны в рамках расследования двух не связанных дел о коррупции и разглашении государственной тайны. Полиция арестовала уполномоченного по борьбе с коррупцией Пламена Узунова и советника президента по вопросам безопасности Илию Милушева.
Участники протестов обвиняют правительство в коррупции, а генпрокурора — в превышении полномочий и поддержке политических атак на президента Болгарии Румена Радева и требуют их отставки. Сам лидер республики ответственность за обыски в его администрации возложил на Борисова. 11 июля Радев потребовал отставки правительства и генпрокурора, сообщил bTV. Предложение
«Доверие к правящему большинству безвозвратно потеряно. <…> Репрессии, провокации и попытки игнорировать недовольство подтверждают необходимость требуемых отставок», — заявил Радев, передает Mediapool.