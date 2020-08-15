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04:56 (мск), источник: ТАСС

Япония хочет стать членом западного разведывательного альянса

ТОКИО, 15 августа. /ТАСС/. Япония в перспективе хотела бы стать членом разведывательного альянса «Пять глаз» (Five Eyes, FVEY), в который входят США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и Австралия. Об этом в опубликованном в субботу интервью деловой газете Nikkei заявил министр обороны Японии Таро Коно.

Источник: AP 2020

«Все эти страны разделяют одинаковые ценности. Япония могла бы стать ближе [к альянсу], даже расширить его до «Шести глаз», — отметил Коно.

Глава японского оборонного ведомства также подчеркнул, что расширение связей с альянсом откроет Японии доступ к важнейшей секретной информации, а также поможет японской стороне более оперативно делиться собственными разведывательными данными. Япония, хотя и не является членом альянса, предоставляет ему собственные разведданные в случае необходимости.

Министр обороны Японии также отметил, что развитие сотрудничества в рамках FVEY поможет противодействию активности КНР в регионе.

«Многие страны считают, что Китай пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво, включая Восточно-Китайское и Южно-Китайские моря, а также китайско-индийскую границу и Гонконг», — отметил он, подчеркнув, что действия Пекина в ВКМ и ЮКМ вызывают у него, «как у министра обороны и человека, ответственного за безопасность Японии, серьезную обеспокоенность».

В то же время Коно выразил мнение, что для официального присоединения Японии к альянсу нет необходимости проходить определенные процедуры. «Мы просто приставим свой стул к их столу и скажем, что мы в деле», — отметил он.

В рамках альянса «Пять глаз» также действует соглашение о радиотехнической разведывательной деятельности (UKUSA), на основе которого осуществляется сбор и анализ информации в различных регионах мира. Каждая из стран-участниц соглашения несет ответственность за сбор и анализ разведывательной информации в том или ином регионе.

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