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07:40 (мск), источник: РБК

Мишустин заявил о необходимости вернуть советскую романтику на Камчатку

На Камчатке должно улучшиться качество жизни, чтобы современная молодежь почувствовала советскую романтику, которая ощущалась у молодых людей в прошлом веке. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с представителями общественности в Камчатском крае, передает ТАСС.

Источник: Reuters

По его словам, приток молодежи на Камчатку сократился. Мишустин добавил, что в 1970-х годах в регионе проживало более 400 тыс. человек, среди которых 30% граждан были молодые люди. На данный момент россиян в возрасте до 30 лет на полуострове около 60 тыс., и этот показатель «на 10% меньше чем-то, что было в советское время», добавил Мишустин.

Премьер-министр считает, что нежелание людей посещать регион связано не только с денежной ситуацией на полуострове, но и с качеством жизни. Он отметил, что государству надо серьезно подумать, что сделать, чтобы люди приезжали посмотреть на уникальную природу Дальнего Востока и Камчатки.

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«И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке», — добавил глава правительства.

Ранее Мишустин в ходе встречи с представителями общественности Камчатского края заявил, что в правительстве рассмотрят возможность продления льгот по страховым взносам в рамках территорий опережающего развития (ТОР) в 2025 году. Глава кабмина считает, что налоговый режим в ТОРах будет особенно интересен и после 2025 года для компаний, которые работают на Камчатке.

Мишустин 13 августа прибыл на Дальний Восток с длительным визитом, рабочая поездка продлится шесть дней. Сначала глава кабмина посетил Чукотку, а в Хабаровск, где уже несколько недель идут протесты, премьер-министр заезжать не стал.

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