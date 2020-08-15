Мишустин заявил о необходимости вернуть советскую романтику на Камчатку

По его словам, приток молодежи на Камчатку сократился. Мишустин добавил, что в 1970-х годах в регионе проживало более 400 тыс. человек, среди которых 30% граждан были молодые люди. На данный момент россиян в возрасте до 30 лет на полуострове около 60 тыс., и этот показатель «на 10% меньше чем-то, что было в советское время», добавил Мишустин.
Премьер-министр считает, что нежелание людей посещать регион связано не только с денежной ситуацией на полуострове, но и с качеством жизни. Он отметил, что государству надо серьезно подумать, что сделать, чтобы люди приезжали посмотреть на уникальную природу Дальнего Востока и Камчатки.
«И та романтика, которая в свое время была у людей, у наших дедушек, бабушек, отцов, которые приезжали и которые построили этот замечательный край, наверное, она должна вернуться в сердца наших детей и сердца молодежи, которую мы ждем на Камчатке», — добавил глава правительства.
Ранее Мишустин в ходе встречи с представителями общественности Камчатского края заявил, что в правительстве рассмотрят возможность продления льгот по страховым взносам в рамках территорий опережающего развития (ТОР) в 2025 году. Глава кабмина считает, что налоговый режим в ТОРах будет особенно интересен и после 2025 года для компаний, которые работают на Камчатке.
Мишустин 13 августа прибыл на Дальний Восток с длительным визитом, рабочая поездка продлится шесть дней. Сначала глава кабмина посетил Чукотку, а в Хабаровск, где уже несколько недель идут протесты, премьер-министр заезжать не стал.